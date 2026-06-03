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مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی از آغاز فرآیند ثبتنام دانشآموزان پایه اول ابتدایی خبر داد و اعلام کرد: در سال تحصیلی پیشرو ۵۸ هزار دانشآموز پایه اولی وارد مدارس استان خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، غلامرضا صمیمی با تاکید بر لزوم رعایت ضوابط ثبتنام افزود: در حال حاضر ۵۸۳ هزار دانشآموز در استان مشغول به تحصیل هستند که این آمار در سال تحصیلی آینده به ۵۹۰ هزار نفر افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه اولیا باید در خردادماه نسبت به پیشثبتنام در سامانه «درگاه ملی وزارت آموزش و پرورش» اقدام کنند، افزود: درباره پایه هفتم، ثبتنام پس از اعلام نتایج امتحانات خردادماه و از ابتدای تیرماه طبق روال معمول انجام خواهد شد
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی ادامه داد: همچنین ثبتنام پایه دهم نیز پس از ۱۵ تیرماه و همزمان با صدور برگه هدایت تحصیلی صورت میپذیرد.
وی هرگونه پیشثبتنام خارج از این ضوابط را غیرقانونی دانست و تاکید کرد: اولیا در صورت مشاهده تخلف، میتوانند شکایات خود را در سامانه آموزش و پرورش ثبت کنند.
صمیمی درباره نحوه برگزاری امتحانات گفت: اولویت برگزاری امتحانات در بستر شبکه شاد است و به مدارس این اختیار داده شده تا طبق ماده ۹۷ آییننامه اجرایی، با تصمیم شورای مدرسه، زمان آزمون را تعیین کنند.
وی با اشاره به وجود ۴۰۰ مدرسه روستایی فاقد اینترنت گفت: با استفاده از اختیارات قانونی مواد ۳۹ و ۹۷، به شورای این مدارس اجازه داده شده تا نمرات سالانه (از ترم اول تا پایان کلاسها) را ملاک ارزیابی قرار داده و جایگزین آزمونهای حضوری کنند تا عدالت آموزشی در مناطق محروم و عشایری برقرار شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان از برگزاری جلسات متعدد با شورای تامین برای مدیریت شرایط امتحانات خبر داد و گفت: با هماهنگیهای انجام شده، قطعی برق و اینترنت در تمامی حوزههای امتحانی از نهم خرداد تا پایان همین ماه مدیریت خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه تمامی حوزههای امتحانات نهایی به اینترنت فیبر نوری مجهز شدهاند، تاکید کرد: هماهنگیهای لازم با مخابرات استان برای تجهیز حوزههای جدید در هفته آینده انجام شده است.
صمیمی اضافه کرد: برای کاهش استرس دانشآموزان و اولیا، برگزاری امتحانات غیرحضوری شده تا دانش آموزان در فضای خانواده و در بستری آرام در آزمونها شرکت کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی با اشاره به اینکه مقرر شده تا نمرات مستمر و کلاسی نیز در معدل نهایی لحاظ شود بیان کرد: همچنین سطح طراحی سوالات به گونهای است که تمامی دانشآموزان قادر به پاسخگویی به ۵۰ درصد سوالات باشند.
وی خاطرنشان کرد: پس از پایان امتحانات خردادماه و در صورت مساعد بودن شرایط، کلاسهای تثبیت و تعمیق یادگیری برای دانشآموزانی که در دروس خاص نیاز به آموزش تکمیلی دارند، در مدارس دایر خواهد شد.
صمیمی اضافه کرد: ثبتنام میانپایهها نیز طبق روال سالهای گذشته به صورت داخلی در مدارس انجام میشود.