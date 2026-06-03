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دادستان مرکز استان اردبیل با اشاره به بلاتکلیفی غیرقابل قبول چندین ساله پروژه تلهسیژ شابیل، ضمن انتقاد از وضعیت فعلی و نحوه نظارت و پیگیری دستگاههای متولی در گذشته، تعیین تکلیف سریع قرارداد موجود با سرمایهگذار را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلال آفاقی در جلسه دادستانی با اشاره به بلاتکلیفی غیرقابل قبول چندین ساله پروژه تلهسیژ شابیل، ضمن انتقاد از وضعیت فعلی و نحوه نظارت و پیگیری دستگاههای متولی در گذشته، تعیین تکلیف سریع قرارداد موجود با سرمایهگذار را خواستار شد.
وی با تاکید بر اینکه تعهدات در قراردادهای دولتی باید بر اساس زمانبندی و دقیقا اجرا شود، بلاتکلیفی پروژهها را غیرقابل قبول دانسته، نسبت به تعقیب قضایی مدیران متولی از بابت ترک فعل در اینخصوص، هشدار داد.
گفتنی است؛ با مطالبهگری و ورود دادستانی به وضعیت بلاتکلیف پروژه تلهسیژ شابیل، مهلت ۳ ماهه برای شروع اقدامات اصلی به آخرین سرمایهگذار داده شده تا در صورت عدم اقدام در زمان مقرر برای اتمام طرح، نسبت به فسخ و خلع ید و انتخاب سرمایهگذار صلاحیتدار جدید اقدام گردد.