به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان از تشکیل قرارگاه سلامت استان به ریاست استاندار کرمان خبر داد و گفت: با تدوین برنامه عملیاتی جامع در حوزه پیشگیری از سقط غیرقانونی جنین، عملکرد دستگاه‌های مسئول به صورت مستمر ارزیابی و پایش خواهد شد.

ابوذر عطاپور در نشست بررسی و پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی که در محل دادگستری کرمان برگزار شد، با اشاره به اهمیت سیاست‌های جوانی جمعیت افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در چارچوب وظایف خود برای تحقق اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.

وی با هشدار نسبت به روند کاهشی نرخ موالید در استان اظهار کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد میزان موالید در استان کرمان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل از آن ۱۱ درصد کاهش یافته است که این موضوع زنگ خطری جدی در حوزه جمعیتی محسوب می‌شود و ضرورت دارد اقدامات حمایتی، تشویقی و فرهنگی در زمینه فرزندآوری با جدیت بیشتری دنبال شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان همچنین بر نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم‌نهاد در این حوزه تاکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مردمی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اقناعی می‌تواند در آگاهی‌بخشی عمومی و پیشگیری از سقط غیرقانونی جنین اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد..

در ادامه این نشست، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه مقابله با سقط‌های غیرقانونی گفت: در دسترس بودن برخی دارو‌های غیرمجاز و قاچاق سقط جنین که عمدتاً با برند‌های خارجی عرضه می‌شوند، نگران‌کننده است و ضرورت دارد ابعاد مختلف این موضوع از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بررسی و رصد دقیق قرار گیرد.

وحیدرضا برهانی‌نژاد افزود: حمایت از زنان باردار شاغل باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و تسهیلاتی نظیر مرخصی‌های حمایتی، امکان دورکاری و سایر مشوق‌های قانونی برای این قشر تقویت شود.