رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از تدوین برنامه درسی شایستگی‌محور برای دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه خبر داد و گفت: این طرح در راستای تحول در نظام آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری در دستور کار سازمان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سالار قاسمی در نشست برخط هیأت‌های اندیشه‌ورز آموزش و پرورش استثنایی استان‌ها با اشاره به آموزش مجازی دانش‌آموزان استثنایی در دوران جنگ گفت: در این مدت با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استثنایی استان خراسان رضوی، اقدامات مؤثری در زمینه تولید محتوای آموزشی انجام شد.

وی افزود: تاب‌آوری آموزشی از موضوعات مهم این حوزه در آموزش‌های مجازی است که باید بر پایه کیفیت، استمرار و امنیت آموزشی دنبال شود.

قاسمی با تأکید بر اهمیت مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام گفت: توسعه و ارتقای این مراکز باید با رویکردی تحولی و مبتنی بر اسناد بالادستی صورت گیرد. در همین راستا، تدوین اساسنامه مراکز جامع نیز در دستور کار سازمان قرار دارد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به برنامه‌های درسی مبتنی بر شایستگی افزود: تحول در برنامه‌های درسی و طراحی الگوی شایستگی‌محور از اولویت‌های مهم سازمان است و با جدیت پیگیری می‌شود.

وی نشریه «تعلیم و تربیت استثنایی» را شناسنامه علمی و هویت تخصصی سازمان دانست و اظهار کرد: این نشریه نقش مهمی در تبیین مسائل، تبادل تجربیات و ارائه راهکار‌های علمی در حوزه آموزش و پرورش استثنایی ایفا می‌کند.

قاسمی همچنین بر ضرورت توسعه آموزش تلفیقی ـ فراگیر تأکید کرد و گفت: استانداردسازی فضا‌های آموزشی، جذب نیرو‌های توانبخشی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در مدارس از اولویت‌های سازمان است.

وی نقش انجمن اولیا و مربیان را در تحقق اهداف آموزشی مؤثر دانست و افزود: گسترش آموزش‌های خانواده‌محور با همکاری انجمن اولیا و مربیان و بهره‌گیری از ظرفیت خانواده‌ها، از برنامه‌های مهم سازمان در مسیر ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و توانبخشی به شمار می‌رود.