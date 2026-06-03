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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به جشنواره امتنان گفت: ۱۱ درصد از ثبتنامیهای سامانه و بیشترین شرکتکننده در کل کشور مربوط به استان خوزستان بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی ظفریپور در آیین اختتامیه سیوهفتمین جشنواره ملی امتنان از کارگران نمونه، با اشاره به جایگاه کارگران در بیانیههای رهبری اظهار کرد: یاد و خاطره رهبر شهیدمان، حضرت آیتالله امام خامنهای، شهدای گرانقدر نظام مقدس جمهوری اسلامی خصوصاً ۲۴ هزار شهید کفنپوش خوزستان و خاصاً ۲۰ شهید کارگر استان خوزستان که در این جنگ اخیر رمضان جان خودشان را فدای انقلاب و نظام کردند، را گرامی میداریم.
ثبتنام ۷ هزار کارگر نخبه خوزستانی در جشنواره امتنان
وی با اشاره به ثبتنام گسترده کارگران خوزستانی در این جشنواره، افزود: همه ساله این جشنواره در سطح کشور برگزار میشود و در سطح استان بیش از ۷ هزار کارگر نخبه و پرتلاش در سامانه این جشنواره ثبتنام کردند و ۱۱ درصد از ثبتنامیهای سامانه متعلق به کارگران خوزستان بود و بیشترین شرکتکننده در کل کشور مربوط به استان خوزستان بود که جای مباهات دارد. در مرحله استانی، ۲۸ کارگر در حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت به عنوان کارگران نمونه استان خوزستان توسط داوران استانی و ملی انتخاب شدند.
ظفریپور ادامه داد: از جمع ۲۰ کارگر نمونه ملی، ۴ کارگر از استان خوزستان انتخاب شدند و گروه کار نمونه مؤسسه تحقیقاتی توسعه نیشکر استان خوزستان به عنوان گروه کار نمونه ملی در حوزه کشاورزی انتخاب شد که جای افتخار است.
معرفی برگزیدگان مسابقات قرآنی کارگران خوزستان
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به مسابقات قرآنی کارگران، اظهار کرد: هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم کارگران و خانوادههای آنها در سطح کشور برگزار شد که با استقبال بیش از ۲۰۰ نفر از نخبگان قرآنی استان همراه شد. این مسابقات در رشتههای قرائت، حفظ و مفاهیم قرآن کریم برگزار شد که ۸ نفر از کارگران منتخب به عنوان افراد برتر در این سه رشته انتخاب شدند و ۶ نفر از اعضای خانواده کارگران (بانوان) نیز برگزیده شدند.
تقدیر از ۵ کارفرمای سلامتمحور در خوزستان
ظفریپور درباره جشنواره کارفرمایان سلامتمحور بیان کرد: پانزدهمین جشنواره تقدیر از کارفرمایان سلامتمحور و مسئولین خانههای بهداشت کارگری برتر کشور را داشتیم که باز هم مانند سالهای گذشته استان خوزستان خوش درخشید. در این برنامه از ۵ کارفرمای سلامتمحور تقدیر میشود که یکی از آنها به عنوان کارفرمای سلامتمحور ملی انتخاب شده و از ۹ مسئول خانه بهداشت برتر کارگری نیز تجلیل میشود.
وی با اشاره به موضوع جوانی جمعیت، گفت: بنا داریم تا در این مراسم از کارفرمای دوستدار خانواده و جمعیت که بیشترین تلاش را در حوزه حمایت از جوانی جمعیت در محیطهای کارگری داشتهاند، تقدیر شود.
تجلیل از خانوادههای ۲ شهید کارگر خوزستان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با گرامیداشت یاد ۲۰ شهید کارگر استان، اظهار کرد: به یاد ۲۰ شهید کارگر استان خوزستان، از خانواده دو نفر از شهیدانمان به نمایندگی از ۲۰ شهید عزیز، حضور دارند. از خانواده شهید زیلابی که در کشت و صنعت امیرکبیر در حین کار بر اثر اصابت موشک دشمن صهیونیستی به شهادت رسید و شهید آرویش از کارگران شرکت آب و فاضلاب اهواز که به عنوان نیروی بسیجی در کنار نیروهای هوافضا به شهادت رسید، تجلیل خواهد شد.
نگاه ویژه رهبری به جامعه کارگری
ظفریپور با تأکید بر نگاه ویژه رهبری به جامعه کارگری، بیان کرد: این برنامهها بهانهای برای تجلیل از زحمات کارگران است. رهبر شهید ما همیشه نگاه و تاکید ویژهای به مسایل کارگری از جمله بحث معیشت، امنیت شغلی، ایمنی، سلامت و مسکن کارگری داشتند. رهبر فعلی ما آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای نیز نگاه ویژهای به جامعه کارگری دارند. رهبر شهید میفرمودند که ستون فقرات اقتصاد، تولید است و ستون تولید، کارگر است.
وی افزود: انشاءالله بتوانیم در سال اقتصاد مقاومتی، در سایه وحدت و امنیت ملی با رشد نیروی انسانی و فرهنگ کار و ارتقای جمعیت و عزت نفس ایرانی، در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گامهای مؤثری برداریم.
در سی و هفتمین جشنواره امتنان از کارگران و گروههای کار استان خوزستان، از خانوادههای معظم شهدا، کارگران نخبه و گروههای کار نمونه تقدیر شد.
در بخش خانوادههای معظم شهدای کارگر، از خانواده شهید مهران زیلابی، کارگر شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان و خانواده شهید مهدی آرویش، کارگر شرکت آبفای اهواز به نمایندگی از خانوادههای شهدای جنگ تحمیلی تجلیل شد.
در بخش کارگران نمونه استانی از قاسم ناصری از شرکت برق خوزستان به عنوان کارگر نمونه بخش صنعت، مهدی جنابیراد از شرکت کشت و صنعت امام خمینی به عنوان کارگر نمونه بخش خدمات، و عادل نیسی از شرکت کشت و صنعت امام خمینی به عنوان کارگر نمونه بخش کشاورزی تجلیل شد.
کارگران شایسته تقدیر نیز شامل جلال شریفات از پالایشگاه گاز بیدبلند ۲، محمد تومن از شرکت حریر خوزستان، احمد بیژنی از شرکت مدیریت سد و نیروگاه کارون ۳، حشمتاله محمدی خراسانی از شرکت سیمان بهبهان، حسین سلطانی کاظمی از شرکت کشت و صنعت امام خمینی، مریم یوسفی از شرکت آبفای مسجدسلیمان و امین مطوری از شرکت فولاد اکسین خوزستان بودند.
همچنین از گروههای کار نمونه شامل شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی، شرکت خمیرمایه و الکل رازی و مؤسسه تحقیقات و آموزش نیشکر تجلیل شد. از مؤسسه تحقیقات و آموزش نیشکر نیز آقاجان بهادری، اکبر کریمی، حسین نوروزی و فرشاد صالحی به عنوان گروه کار نمونه ملی جشنواره در بخش کشاورزی تجلیل شدند.