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مدیرکل پشتیبانی امور دام سیستان و بلوچستان از افزایش چشمگیر سرعت و حجم توزیع نهادههای دامی از طریق بندر شهید بهشتی چابهار در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سیامک سرابندی گفت: با ثبت نصاب جدید، بیش از ۲۰۰ هزار تن نهاده دامی از آغاز جنگ رمضان تاکنون به مقاصد مختلف کشور ارسال شده است.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی بندر چابهار در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، افزود: بندر شهید بهشتی چابهار به عنوان یکی از دروازههای اصلی ورود نهادههای دامی، با برنامهریزیهای صورت گرفته در ماه اخیر نقشآفرینی پررنگی در تأمین نیازهای دامی کشور ایفا کرده است.
مدیرکل پشتیبانی امور دام سیستان و بلوچستان با بیان اینکه هماکنون دو کشتی حامل نهادههای دامی در اسکله شهید بهشتی در حال تخلیه برای ارسال به مقاصد تعیین شده است، افزود: این محمولهها بر اساس برنامهریزیهای دفتر مرکزی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، بهسرعت به مقاصد تعیینشده در سطح استانها ارسال میشوند.
سرابندی تصریح کرد: برای نخستین بار، یک فروند کشتی حامل کنجاله سویا در بندر شهید بهشتی پهلو گرفت و عملیات تخلیه آن در کوتاهترین زمان ممکن به پایان رسید که این موفقیت، گامی کلیدی در کاهش هزینهها و تسریع در زنجیره تأمین نهادههای دامی کشور محسوب میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای بندر چابهار، علاوه بر تسهیل واردات و توزیع کالاهای اساسی، بستر مناسبی برای توسعه متوازن اقتصادی در جنوب شرق کشور و ارتقای جایگاه ترانزیتی این بندر در سطح ملی ایجاد کرده است.