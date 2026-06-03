پخش زنده
امروز: -
سرلشکر خلبان علی عبداللهی با حضور در منزل سرلشکر شهید نصیرزاده وزیر فقید دفاع و سرلشکر شهید دره باغی معاون شهید آماد و پشتیبانی صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح این دو شهید را اسوه شجاعت، تعهد و تواضع توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص)، در دیدار با خانواده معظم شهید امیر سرلشکر خلبان «عزیز نصیرزاده» وزیر شهید دفاع و پشتیبان نیروهای مسلح، ضمن تبریک و تسلیت شهادت این فرمانده والامقام، بر ابعاد برجسته شخصیتی وی تأکید کرد و گفت: شهید نصیرزاده یکی از فرماندهان بسیار شجاع، متشرع، متواضع و متعبد بود که در جنگ رمضان به شهادت رسیدند.
وی با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در نظام هستی افزود: «شهید آنچنان منزلتی نزد خداوند متعال دارد که میتواند دیگران را شفاعت کند. ما امیدواریم انشاءالله این شهید عزیز در روز عقبا، شفیع ما باشند.»
سرلشکر عبداللهی با بیان اینکه آشنایی وی با شهید نصیرزاده از زمان تصدی فرماندهی نیروی هوایی ارتش آغاز شد، خاطرنشان کرد: «وقتی ایشان به جانشینی ستاد کل منصوب شدند، به خاطر حسن رفتار، تدین، سبک زندگی شیفته ایشان شدم. در ماموریتهای مشترک استانی، منش و رفتار حسنه ایشان وی را یکالگو برای همکاران کرده بود.
وی با تأکید بر استقامت، صبر، مجاهدت و روحیه انقلابی شهید نصیرزاده، نقش خانواده معظم شهدا را بیبدیل خواند و تصریح کرد: «شما خانواده معظم شهید، به دلیل صبر، استقامت و ه مراهی در تمام مجاهدتهای این شهید عزیز شریک هستید و انشاءالله نزد خداوند متعال مأجور خواهید بود، و امیدواریم خدای بزرگ به ما توفیق حرکت در راه آن شهید والامقام را عطا کند.»
در ادامه این دیدار که با فضای ایمانی، ولایی و انقلابی برگزار شد، خانواده معظم شهید نصیرزاده با قدردانی از حضور فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، بر تداوم راه شهدا، پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه تأکید کرده و برای کلیه دستاندرکاران دفاعی کشور آرزوی توفیق و سربلندی کردند.
سردار سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) همچنین با حضور در منزل شهید والامقام امیر سرلشکر « محسن دره باغی» معاون آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح، با خانواده معظم این شهید دیدار و گفتوگو کرد.
سرلشکر عبداللهی در این دیدار صمیمانه ، با اشاره به همکاری نزدیک و استراتژیک خود با شهید درباغی از سال ۱۳۹۳، اظهار داشت: «ارتباط بنده با این امیر عالیمقام از زمانی آغاز شد که ایشان مسئولیت معاونت آماد و پشتیبانی ارتش را بر عهده داشتند. شهید عزیز انسانی شایسته، شریف، صادق، عدالتمحور و دارای روحیه صراحت در گفتار وصداقت در عمل بود.»
وی با تأکید بر نگاه حکیمانه به مقوله شهادت، تصریح کرد: «شهادت این برادر عزیز را هم تسلیت میگوییم و هم تبریک. تسلیت از آن رو که وجود مبارک و انسان بزرگی از میان ما رفت و خلأ عملکرد مؤثر، داناییمحور و پرکاری ایشان بهوضوح در ساختار آماد و پشتیبانی صنعتی نیروهای مسلح احساس میشود و تبریک از آن جهت که ایشان در زمره بندگان شایسته خداوند قرار گرفت، برگزیده شد و به جایگاه عظیم قرب الهی و شفاعت نائل آمد.»
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا با تأکید بر نقش الگویی این شهید در تراز عملیاتی و اخلاقی نیروهای مسلح، خاطرنشان کرد: «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شهیدان والامقامی همچون امیر سرلشکر درباغی افتخار میکند. ایشان به دلیل پرکاری، دلسوزی، رعایت عدالت و دانایی در حوزه آماد و پشتیبانی صنعتی، الگویی تمامعیار برای همکاران خود بوده و هستند.»
سرلشکر عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین نظریه «همسانی در اجر و شریکشدن در ثواب شهدا»، خطاب به خانواده معظم شهید افزود: «شما به دلیل صبر، استقامت، مجاهدت و همراهی کمنظیرتان با این شهید عزیز، قطعاً در تمام اعمال نیک و درجات عالی ایشان شریک هستید. انشاءالله خداوند متعال درجات این شهید را روزافزون و شما را در ظل توجهات بقیهالله الاعظم (عج) محفوظ بدارد.»
در پایان این دیدار که با فضایی سرشار از معنویت و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا همراه بود، خانواده معظم شهید درباغی ضمن قدردانی از حضور فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص)، درخواست کردند مراتب ارادت و سلام خود را به محضر مبارک فرمانده معظم کل قوا (مدظلهالعالی) برسانند و بر تداوم راه شهدا تحت زعامت ایشان تأکید نمودند.