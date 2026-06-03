بهرهبرداری از طرح های عمرانی در ساوجبلاغ
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان البرز از بهرهبرداری طرح های بهسازی راههای بین مزارع و بهسازی معابر روستاهای هیو و شلمزار در شهرستان ساوجبلاغ خبر داد و گفت: برای اجرای این طرحها بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
سرهنگ فلاحتکار در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
گفت: در طرح آسفالت راههای بین مزارع، ۱۰ هزار و ۵۰۰ متر مربع از مسیرهای دسترسی در روستای هیو با مصرف حدود ۹۰۰ تن آسفالت و ۱۵ هزار متر مربع از راههای بین مزارع روستای شلمزار با استفاده از حدود یکهزار و ۳۰۰ تن آسفالت بهسازی و آسفالتریزی شد.
وی با اشاره به اعتبار اختصاصیافته برای این طرح اظهار کرد: برای اجرای طرح آسفالت راههای بین مزارع این دو روستا حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است که نقش مهمی در تسهیل تردد، بهبود دسترسی به اراضی کشاورزی و ارتقای زیرساختهای تولید در منطقه خواهد داشت.
فلاحتکار ادامه داد: توسعه راههای دسترسی روستایی و مسیرهای بین مزارع، علاوه بر کاهش هزینههای حملونقل و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی، زمینهساز رونق اقتصادی، توسعه پایدار روستاها و بهبود کیفیت زندگی ساکنان این مناطق است.
وی همچنین از افتتاح چند طرح عمرانی دیگر در این دو روستا خبر داد و گفت: طرح بهسازی و آسفالت معابر روستای هیو به متراژ ۲۰ هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید که در بهبود عبور و مرور و افزایش ایمنی تردد ساکنان نقش مؤثری دارد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان البرز افزود: در روستای شلمزار نیز طرح روکش آسفالت و بهسازی خیابان ساسانینژاد به متراژ ۱۲ هزار متر مربع با اعتبار ۴ میلیارد تومان و همچنین احداث و آسفالت میدان ورودی روستا به متراژ ۳ هزار و ۴۰۰ متر مربع با اعتبار ۴ میلیارد تومان افتتاح شد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها علاوه بر ارتقای زیرساختهای عمرانی، در توسعه خدماترسانی، افزایش رضایتمندی ساکنان و بهبود سیمای روستاها نیز تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
گفتنی است روستاهای هیو و شلمزار علاوه بر برخورداری از ظرفیتهای گسترده کشاورزی و باغداری، از مناطق شاخص گردشگری استان البرز نیز به شمار میروند و سالانه میزبان هزاران گردشگر و طبیعتدوست هستند. توسعه و بهسازی زیرساختهای ارتباطی و معابر این مناطق میتواند نقش مهمی در رونق گردشگری، تسهیل دسترسی مسافران و توسعه متوازن روستاهای هدف گردشگری استان ایفا کند.