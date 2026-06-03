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عاشقان ولایت در تجمعات شبانه استان مازندران، حمایت خود را از نظام و رهبری اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عاشقان ولایت استان مازندران در نود و چهارمین شب تجمعات، حمایت خود را از نظام و رهبری اعلام کردند.
در آستانه عید سعید غدیر، مردم ولایتمدار استان مازندران با حضور گسترده در میادین وخیابانهای شهرها و روستاهای استان، بار دیگر حمایت خود را از رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای اعلام کردند و بر ادامه راه رهبر شهید تاکید کردند.
مردم همیشه در صحنه استان مازندران همچنین خشم و انزجار خود را از دشمنان ایران اسلامی به ویژه آمریکای جنایتکار و اسراییل غاصب ابراز کردند.
خبرنگار ما دیوارگر دیشب به میان مردم غیور شهرستان ساری در میدان امام حسین (ع) این شهر رفت و از ولایتمداری مردم همیشه در صحنه گزارشی تهیه کرد: