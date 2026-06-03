به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و مدیرعامل بنیاد حیات امروز عصر و در حاشیه بازدید از کارگاه تولید و آموزش فرشبافی در خرمآباد، با اشاره به ظرفیت بالای آموزش در کمیته امداد گفت: سالانه حدود ۵۰ هزار نفر از مددجویان تحت پوشش، آموزشهای مهارتی میبینند. تسهیلات اعطایی نیز الزاماً به افرادی تعلق میگیرد که این آموزشها را گذرانده باشند.
مرتضی فیروزآبادی افزود: سال گذشته، بر مبنای آموزشهای ارائهشده از سوی امداد و مهارتهای پیشین مددجویان، ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و ۱۲۹ هزار شغل در کشور ایجاد شده است.
معاون رئیس کمیته امداد، کیفیت آموزش را اولویت محوری سال جاری دانست و تأکید کرد: سال ۱۴۰۵، با انعقاد قراردادی با یکی از شرکتهای وابسته، سازوکار رتبهبندی آموزشگاهها، اولویتبندی دورهها و نظام نظارتی هدفمندی برای آموزش ۵۰ هزار نفر فراهم خواهد شد.
به گفته فیروزآبادی، این طرح با همکاری نزدیک سازمان فنی و حرفهای، پاسخ روشنی برای نحوه انتخاب آموزشگاههای همکار و دورههای آموزشی بر مبنای ساختار نظارتی ارائه میدهد.
فیروزآبادی توجه به قشر کودک و نوجوان را حیاتی ارزیابی کرد و گفت: سال گذشته سالانه حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر از کودکان و نوجوانان آموزش مهارتی دیدهاند. هدف اصلی ما از این آموزشها، انگیزهبخشی و آشناکردن آنان با فضای کسبوکار است.
وی تصریح کرد: اگر از سنین پایین، ذهن افراد با موضوع کار و تجربه عملی درگیر شود، در آینده راحتتر میتوانند اشتغال ایجاد کرده و نیاز کمتری به نهادهای حمایتی پیدا کنند.
مدیرعامل بنیاد حیات کشور درباره تعهد اشتغال امسال، اظهار داشت: برای سال ۱۴۰۵ حدود ۳۴۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پیشبینی شده که ۳ هزار میلیارد تومان نیز از منابع داخلی امداد به آن افزوده میشود. مجموعاً تلاش خواهیم کرد ۱۷۵ هزار شغل ایجاد کنیم.
وی عمده این مشاغل را در چهار دسته توسعه نیروگاههای خورشیدی، زنجیرههای دامداری، مشاغل خانگی ویژه بانوان و تأمین ابزارآلات کار (مانند خودرو و تجهیزات تولید)تشریح کرد.
فیروزآبادی در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از خسارتدیدگان جنگ تحمیلی گفت: قاعده کلی را در سه دسته بندی کردهایم: دسته اول کسانی که مستقیماً خسارت فیزیکی دیدهاند؛ تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و در صورت نیاز بیشتر، از محل تسهیلات حمایت میشوند. دسته دوم افرادی که کسبوکارشان به دلیل شرایط جنگی متوقف شده؛ مانند تعطیلی سرویس مدارس یا پهپادهای سمپاشی؛ این عزیزان کمک معیشتی محدود (یک تا دو ماهه) دریافت میکنند و در صورت تمایل، برای راهاندازی کسبوکار جایگزین حمایت میشوند.
وی افزود: دسته سوم کسانی هستند که کسبوکارشان به دلیل رکود عمومی کشور با مشکل مواجه شده؛ به دلیل محدودیت منابع، کمک مستقیمی نمیتوانیم بکنیم، اما سیاستهای تحریک بازار از جمله خرید تضمینی محصولاتشان را بررسی میکنیم تا به رونق این کسبوکارها کمک شود.