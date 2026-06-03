به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شهرک صنعتی شهرستان گرمی از جمله مناطق صنعتی است که در توسعه اقتصادی استان و ایجاد اشتغال در منطقه نقش مهمی ایفا می‌کند. با این وجود، تنها ۱۱ واحد تولیدی و صنعتی در این شهرک فعال‌اند و مابقی به دلایل متعدد راکد یا نیمه راکد هستند و بازگشت آنها به چرخه تولید، نیازمند توجه و حمایت جدی مسئولان است.