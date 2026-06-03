به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: بهترین زمان کاشت این محصولات در اسفند ماه است و از اواسط اردیبهشت ماه باغداران مشغول برداشت میوه‌های سردرختی به خصوص انواع زردآلو هستند و این برداشت تا اواسط تیرماه ادامه دارد.

اسفندیاری افزود: انواع زردآلو، آلوچه، آلو، هلو، شلیل، شفتالو، گوجه سبز، گیلاس و آلبالو از جمله‌های میوه‌های سردرختی تولید در خراسان جنوبی هستند.



وی گفت: شهرستان قاین با ۳۶۹ هکتار رتبه اول، بشرویه با ۱۵۹ هکتار رتبه دوم و بیرجند با ۱۳۸ هکتار رتبه سوم کاشت محصولات سردرختی را در استان دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه سال قبل حدود ۷ هزار تن میوه‌های سردرختی در استان برداشت شد افزود: پیش بینی می‌شود امسال به دلیل عدم تامین نیاز سرمایی و وقوع طوفان، سرمازدگی و بارندگی در زمان گلدهی حدود ۵۰۰۰ تن معادل ۳۰ درصد کاهش عملکرد در تولید این محصولات داشته باشیم.