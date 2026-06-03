مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی گفت: در جریان دومین مانور سراسری «طرح ملی مهتاب»، ۲۴۴ مورد انشعاب غیرمجاز در استان شناسایی، جمع‌آوری و با حذف کابل‌های مرتبط، ۹۲۵ هزار کیلووات‌ساعت انرژی به چرخه فروش بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طاهر کیامهر افزود: به منظور توسعه زیرساخت‌های اندازه‌گیری و افزایش دقت قرائت و پایش مصرف، ۱۹۸ دستگاه کنتور جدید نصب، ۵۱ دستگاه شمارشگر راه‌اندازی و ۱۵۶ دستگاه کنتور معیوب نیز تعویض شد.

وی با اشاره به اجرای هفت هزار و ۳۱۴ متر شبکه کابل خودنگهدار در قالب این مانور گفت: توسعه شبکه‌های خودنگهدار علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش خاموشی‌ها، نقش مؤثری در پیشگیری از انشعابات غیرمجاز و کاهش تلفات انرژی دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف اضافه کرد: در این مانور ۷۸۷ انشعاب چاه کشاورزی مورد تست و بازرسی قرار گرفت و با پایش مستمر مصارف مشکوک، چهار دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز نیز شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی ادامه داد: این مانور با حضور ۶۴ اکیپ‌ اجرایی و فنی شرکت با حضور میدانی ۸۳ نفر در نقاط مختلف استان انجام شد،همچنین این اکیپ‌ها اقدامات متعددی را در راستای ساماندهی شبکه، شناسایی مصارف غیرمجاز و ارتقای کیفیت خدمات برق‌رسانی در قالب این مانور انجام دادند.