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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با اعلام تداوم نهضت توسعه راههای روستایی در این استان، از اجرای ۷۹ طرح به طول ۴۷۶ کیلومتر خبر داد که با تکمیل آنها، بیش از ۱۵ هزار خانوار روستایی از نعمت راه آسفالته استاندارد بهرهمند می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ارسلان شکری، با اشاره به اختصاص ۱۷ هزار میلیارد ریال اعتبار اولیه برای اجرای این طرح ها گفت: با تأمین اعتبارات لازم و قیر مورد نیاز، عملیات اجرایی این طرحها در نقاط مختلف استان با جدیت دنبال میشود تا دسترسی ۲۰۸ روستای باقیمانده به شبکه راههای ایمن فراهم شود.
او همچنین از برنامهریزی برای گسترش شبکه جادهای روستایی خبر داد و افزود: در سال جاری مجوز برگزاری مناقصه برای ۲۷ محور به طول ۸۴ کیلومتر با اعتبار حدود ۳ هزار میلیارد ریال صادر شده و ۲۲ قرارداد جدید نیز به طول ۱۲۰.۷ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۷ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال منعقد شده است.
مدیرکل راهداری آذربایجانغربی با اشاره به عملکرد سال گذشته که منجر به بهسازی و آسفالت ۱۷۶ کیلومتر راه روستایی و بهرهمندی ۱۴۹ روستا شده است، خاطرنشان کرد: این اقدامات موجب شد شاخص برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به ۸۱.۶۷ درصد برسد که رشدی ۲.۶ درصدی را نشان میدهد.
شکری در پایان تأکید کرد: تکمیل پروژههای در دست اجرا، آذربایجانغربی را به میانگین کشوری در حوزه شاخص راههای روستایی نزدیکتر میکند و گامی کلیدی در راستای توسعه متوازن، افزایش ایمنی تردد و بهبود کیفیت زندگی روستاییان محسوب میشود.