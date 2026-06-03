به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، دیشب به مناسبت دهه امامت و ولایت و برای ترویج ازدواج آسان، یک زوج بجنوردی ضمن برگزاری مراسم عروسی در حضور مردم، جهیزیه خود را از خیران هدیه گرفتند.

در حاشیه این برنامه نیز غرفه‌های متنوعی از جمله پاتوق کودک، پاتوق کتاب، پاتوق پذیرایی، پاتوق کارآفرینی، پاتوق مشاوره، پاتوق هنری و پاتوق اجرای موسیقی زنده برای بازدیدکنندگان برپا شد و مورد استقبال خانواده‌ها و جوانان قرار گرفت.

این پاتوق با هدف ایجاد فضایی فرهنگی، اجتماعی و سرگرمی برای جوانان و خانواده‌ها در ایام دهه ولایت و امامت راه‌اندازی شده است.