معاون شبکه مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی بر بهره‌برداری حداکثری از زیرساخت‌های فیبر نوری و تسریع در واگذاری سرویس‌های FTTH به مشترکان و سازمان‌ها در سطح استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علی قلیزاده در جلسه بررسی روند دایری سرویس‌های باند پهن بر بستر فیبر نوری و توسعه خدمات FTTH، توسعه خدمات باند پهن را از اولویت‌های اصلی مخابرات استان برشمرد.

وی بااشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی اظهار کرد: تمامی واحدهای اجرایی باید از FATهای موجود و ظرفیت‌های فراهم‌شده برای افزایش واگذاری سرویس‌های FTTH به مشترکان استفاده کنند تا خدمات نوین ارتباطی با سرعت و کیفیت مطلوب در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

وی افزود: در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای توسعه شبکه فیبر نوری در مناطق مختلف استان انجام شده و اکنون ضروری است این زیرساخت‌ها به سرعت به سرویس‌های فعال و قابل استفاده برای شهروندان، سازمان‌ها و مراکز خدماتی تبدیل شوند.

معاون شبکه مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی با اشاره به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در شهرستان‌های مختلف، به‌ویژه ارومیه، اظهار کرد: تسریع در فرآیند دایری سرویس‌های باند پهن و پاسخگویی به تقاضای روزافزون مشترکان برای دسترسی به اینترنت پرسرعت، باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

قلی‌زاده همچنین بر هماهنگی بیشتر میان واحدهای فنی و اجرایی تأکید کرد و گفت: توسعه خدمات مبتنی بر فیبر نوری نقش مهمی در ارتقای کیفیت ارتباطات، افزایش رضایتمندی مشترکان و فراهم شدن بستر مناسب برای ارائه خدمات دیجیتال، آموزش الکترونیکی، کسب‌وکارهای آنلاین و دولت هوشمند دارد.