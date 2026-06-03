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معاون شبکه مخابرات منطقه آذربایجانغربی بر بهرهبرداری حداکثری از زیرساختهای فیبر نوری و تسریع در واگذاری سرویسهای FTTH به مشترکان و سازمانها در سطح استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علی قلیزاده در جلسه بررسی روند دایری سرویسهای باند پهن بر بستر فیبر نوری و توسعه خدمات FTTH، توسعه خدمات باند پهن را از اولویتهای اصلی مخابرات استان برشمرد.
وی بااشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای ارتباطی اظهار کرد: تمامی واحدهای اجرایی باید از FATهای موجود و ظرفیتهای فراهمشده برای افزایش واگذاری سرویسهای FTTH به مشترکان استفاده کنند تا خدمات نوین ارتباطی با سرعت و کیفیت مطلوب در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی افزود: در سالهای اخیر سرمایهگذاری قابل توجهی برای توسعه شبکه فیبر نوری در مناطق مختلف استان انجام شده و اکنون ضروری است این زیرساختها به سرعت به سرویسهای فعال و قابل استفاده برای شهروندان، سازمانها و مراکز خدماتی تبدیل شوند.
معاون شبکه مخابرات منطقه آذربایجانغربی با اشاره به اجرای پروژههای توسعهای در شهرستانهای مختلف، بهویژه ارومیه، اظهار کرد: تسریع در فرآیند دایری سرویسهای باند پهن و پاسخگویی به تقاضای روزافزون مشترکان برای دسترسی به اینترنت پرسرعت، باید در اولویت برنامههای اجرایی قرار گیرد.
قلیزاده همچنین بر هماهنگی بیشتر میان واحدهای فنی و اجرایی تأکید کرد و گفت: توسعه خدمات مبتنی بر فیبر نوری نقش مهمی در ارتقای کیفیت ارتباطات، افزایش رضایتمندی مشترکان و فراهم شدن بستر مناسب برای ارائه خدمات دیجیتال، آموزش الکترونیکی، کسبوکارهای آنلاین و دولت هوشمند دارد.