روایت زندگی ۱۵۰۰ خانوار در محلهای با هویت سادات
سیدمحله در شهر گلسار شهرستان ساوجبلاغ، یکی از محلههای قدیمی و با هویت استان البرز است که با پیشینهای ریشهدار در فرهنگ شیعی، سالهاست میزبان خانوادههای سادات است و امروز نیز به عنوان نمادی از ارادت به اهلبیت (ع) شناخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
این محله که از دیرباز محل سکونت خاندانهای سادات بوده، امروز نیز با حفظ اصالتهای فرهنگی و مذهبی خود، جلوهای از همبستگی اجتماعی و باورهای دینی را به نمایش گذاشته است.
بیش از یکهزار و ۵۰۰ خانوار در سیدمحله زندگی میکنند که بخش عمدهای از آنان را سادات تشکیل میدهند. همین ویژگی موجب شده است تا این منطقه به یکی از کانونهای مذهبی و فرهنگی شهر گلسار تبدیل شود.
برگزاری آیینهای مذهبی، پاسداشت مناسبتهای دینی و ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) در میان نسلهای مختلف، از شاخصههای برجسته این محله است؛ موضوعی که سیدمحله را به نمادی از عشق و ارادت مردم به خاندان عصمت و طهارت (ع) تبدیل کرده است.
سیدمحله امروز علاوه بر پیشینه تاریخی خود، به عنوان یکی از محلههای فعال و پرجمعیت گلسار، نقش مهمی در حفظ و انتقال ارزشهای دینی و فرهنگی به نسلهای آینده ایفا میکند.