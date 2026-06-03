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فیلمهای سینمایی «اینجا چراغی روشن است» و «چمدان»، امشب از شبکه نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «اینجا چراغی روشن است»، به تهیهکنندگی و کارگردانی رضا میرکریمی، ساعت ۲۱، پخش میشود.
«اینجا چراغی روشن است»، داستان یک مرد روستایی به نام قدرت است که با متولی امامزاده روستا زندگی میکند. مردم این روستا مدتها است که زیاد به امامزاده سر نمیزنند چرا که سالهاست کسی از آنجا حاجتی نگرفته است. متولی امامزاده که این امر را ناشی از بیایمانی مردم میداند مجبور میشود برای مدتی به سفر برود و زمام امور امازاده را به قدرت بسپارد، اما قدرت رویهای متفاوت برای تولیت امامزاده در پیش میگیرد.
حبیب رضایی، سعید پورصمیمی، مریم بوبانی، فلامک جنیدی، اللهقلی نظری، محمود راسخفر و فرزاد حاتمیان بازیگران این فیلم هستند.
فیلم «اینجا چراغی روشن است»، در بیست و یکمین جشنواره فیلم فجر توانست سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین فیلمبرداری (حمید خضوعی ابیانه) را از آن خود کند.
فیلم سینمایی «چمدان»، محصول ۲۰۲۴، به کارگردانی ژائومه کولت سرا، ساعت ۲۳، پخش می شود.
در فیلم «چمدان»، یک مسافر مرموز یک مامور جوان اداره امنیت حمل و نقل به نام ایتان کوپک (با بازی تارون اگرتون) را تهدید میکند تا اجازه دهد بستهای خطرناک از امنیت عبور کرده و به پرواز روز کریسمس برسد، اما…
هنرمندانی همچون تارون اگرتون، جیسون بیتمن، سوفیا کارسون، دنیل ددوایلر، تنتیوه، تئو روسی، لوگان مارشال گرین، دین نوریس، دیوارهای سینکوآ، کورتیس کوک، جو ویلیامسون گیل پرز ابراهام، جاش برنر در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
تهیهکنندگی فیلم «چمدان»، را هالی باریو، دیلن کلارک، ژائومه کولت سرا، اسکات بنت، گرینبرگ ست، ویلیام مایر، جازمین تانسکی و برایان ویلیامز به صورت مشترک برعهده داشتهاند.