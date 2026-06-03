به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، معاون امور اقتصادی استانداری هرمزگان در نشست قرارگاه اقتصادی و تضمین امنیت اقتصادی هرمزگان گفت: از این شمار بیش از ۹ میلیون تن کالا در استان تولید و یا از گمرک ترخیص شده است.

عادل شهرزاد افزود: کالا‌های اساسی برای شش ماه در استان ذخیره سازی شده است و هیچ مشکلی برای تامین ان‌ها وجود ندارد.

وی گفت: با توجه به کاهش نهاده‌های دامی اکنون مشکلی برای تامین جوجه ریزی و گوشت مرغ وجود ندارد و قیمت مرغ تا ۱۸ درصد دربازار کاهش یافته است.

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معاون امور اقتصادی استانداری هرمزگان افزود: در این نشست تسهیلاتی برای تامین کنندگان کالا‌های اساسی با مشخص کردن مقاصد و نوع کالا در قالب بسته کالا در نظر گرفته شد.

شهرزاد گفت: فهرست آسیب دیدگان شغلی از جنگ تحمیلی سوم هم برای پرداخت بیمه بیکاری تهیه شد و در اختیار اداره کار و تامین اجتماعی استان قرار گرفت.

وی افزود: نظارت بر بازار همچنان ادامه دارد و دستگاه‌های مربوطه روزانه بازار را رصد می‌کنند.