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در دوره ابتدایی، هدف اصلی آشنایی تدریجی دانشآموزان با شخصیت محبوب و مهربان امام خمینی (ره) است. ارزشهایی مانند عدالتطلبی، انساندوستی و سادهزیستی در قالب داستانهای کوتاه، تصاویر جذاب و فعالیتهای تعاملی به کودکان منتقل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با انتشار گزارشی از جایگاه ویژه بنیانگذار انقلاب اسلامی در کتابهای درسی خبر داد.
آشنایی دانشآموزان دوره ابتدایی با شخصیت محبوب و مهربان امام خمینی (ره)
در دوره ابتدایی، هدف اصلی آشنایی تدریجی دانشآموزان با شخصیت محبوب و مهربان امام خمینی (ره) است. ارزشهایی مانند عدالتطلبی، انساندوستی و سادهزیستی در قالب داستانهای کوتاه، تصاویر جذاب و فعالیتهای تعاملی به کودکان منتقل میشود.
کتاب «هدیههای آسمان» در پایههای سوم تا ششم، ابعاد تربیت دینی و عرفانی امام خمینی (ره) را به زبانی کودکانه روایت میکند. کتاب «فارسی» و «نگارش» در پایههای اول تا چهارم، با جملهسازی و خواندن متونی درباره امام خمینی (ره)، دانشآموزان را با بنیانگذار انقلاب اسلامی آشنا میسازد.
کتاب «آموزش قرآن» در پایههای اول، چهارم، پنجم و ششم، با تصاویر و سخنان قرآنی امام خمینی (ره)، پیوند معنویت و انقلاب را به نمایش میگذارد. کتاب «مطالعات اجتماعی» پایههای چهارم، پنجم و ششم، با زبانی ساده، چگونگی شکلگیری انقلاب اسلامی و شخصیت ضداستعماری امام خمینی (ره) را روایت میکند.
آشنایی دانشآموزان با ابعاد تاریخی، فلسفی، فکری و معنوی شخصیت امام خمینی (ره) در دوره متوسطه
در دوره متوسطه، دانشآموزان با ابعاد تاریخی، فلسفی، فکری و معنوی شخصیت امام خمینی (ره) آشنا میشوند تا نقش ایشان در تحولات ایران و جهان را درک کنند.
کتاب «عربی» پایه دهم، در سه فصل، سخنان امام خمینی (ره) را به زبان عربی ارائه میدهد. کتاب «آمادگی دفاعی» پایههای نهم و دهم، با عناوینی مانند «انقلاب اسلامی» و «بسیج مدرسه عشق»، به تأثیر امام خمینی (ره) بر شکلگیری بسیج و فرهنگ دفاعی اشاره دارد. کتاب «جامعهشناسی ۲» و «جامعهشناسی ۳» پایههای یازدهم و دوازدهم، با عناوینی مانند «افق بیداری اسلامی» و «دو انقلاب در یک قرن»، به اثرگذاری جهانی اندیشه امام خمینی (ره) میپردازند.
کتاب «روش استنباط احکام» پایه دوازدهم (رشته علوم و معارف اسلامی)، در چند فصل، به آرای فقهی و روش استنباط حضرت امام خمینی (ره) اختصاص دارد. همچنین در کتابهای «تاریخ ۲ و ۳»، «جریان شناسی اندیشه معاصر ایران» و «علوم و معارف قرآن» پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی، به ابعاد علمی و سیاسی امام خمینی (ره) پرداخته شده است.
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، فراتر از کتابهای درسی، با بهرهگیری از فناوریهای نوین آموزشی مانند رمزینههای سریع پاسخ (QR code)، ویدئوهای آموزشی، موشنگرافیک و اینفوگرافیک، محتواهای چندرسانهای جذاب و تعاملی را برای معلمان و دانشآموزان فراهم کرده است تا مفاهیم مرتبط با اندیشه امام خمینی (ره) به شکلی ماندگار و تأثیرگذار منتقل شود.
این رویکرد جامع، نشاندهنده عزم نظام آموزشی کشور برای پاسداشت میراث فکری و معنوی حضرت امام خمینی (ره) و تربیت نسلی آگاه، انقلابی و وفادار به ارزشهای انقلاب اسلامی است.
در پایان لازم به ذکر است که سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با تأکید بر اهمیت مشارکت ذینفعان در فرآیند بهبود و روزآمدسازی محتوای آموزشی و با هدف دریافت مستمر نظرات، پیشنهادات، سوالات و ابهامات دانشآموزان، والدین، فرهنگیان و فعالان نظام تعلیم و تربیت و بررسی و تحلیل این دیدگاهها در گروههای تخصصی تألیف کتابهای درسی، میزبان شما در سامانه نظرسنجی محتوای کتابهای درسی به آدرس https://nazar.roshd.ir و یا https://nazar.oerp.ir است.