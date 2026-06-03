در دوره ابتدایی، هدف اصلی آشنایی تدریجی دانش‌آموزان با شخصیت محبوب و مهربان امام خمینی (ره) است. ارزش‌هایی مانند عدالت‌طلبی، انسان‌دوستی و ساده‌زیستی در قالب داستان‌های کوتاه، تصاویر جذاب و فعالیت‌های تعاملی به کودکان منتقل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با انتشار گزارشی از جایگاه ویژه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی در کتاب‌های درسی خبر داد.

آشنایی دانش‌آموزان دوره ابتدایی با شخصیت محبوب و مهربان امام خمینی (ره)

در دوره ابتدایی، هدف اصلی آشنایی تدریجی دانش‌آموزان با شخصیت محبوب و مهربان امام خمینی (ره) است. ارزش‌هایی مانند عدالت‌طلبی، انسان‌دوستی و ساده‌زیستی در قالب داستان‌های کوتاه، تصاویر جذاب و فعالیت‌های تعاملی به کودکان منتقل می‌شود.

کتاب «هدیه‌های آسمان» در پایه‌های سوم تا ششم، ابعاد تربیت دینی و عرفانی امام خمینی (ره) را به زبانی کودکانه روایت می‌کند. کتاب «فارسی» و «نگارش» در پایه‌های اول تا چهارم، با جمله‌سازی و خواندن متونی درباره امام خمینی (ره)، دانش‌آموزان را با بنیان‌گذار انقلاب اسلامی آشنا می‌سازد.

کتاب «آموزش قرآن» در پایه‌های اول، چهارم، پنجم و ششم، با تصاویر و سخنان قرآنی امام خمینی (ره)، پیوند معنویت و انقلاب را به نمایش می‌گذارد. کتاب «مطالعات اجتماعی» پایه‌های چهارم، پنجم و ششم، با زبانی ساده، چگونگی شکل‌گیری انقلاب اسلامی و شخصیت ضداستعماری امام خمینی (ره) را روایت می‌کند.

آشنایی دانش‌آموزان با ابعاد تاریخی، فلسفی، فکری و معنوی شخصیت امام خمینی (ره) در دوره متوسطه

در دوره متوسطه، دانش‌آموزان با ابعاد تاریخی، فلسفی، فکری و معنوی شخصیت امام خمینی (ره) آشنا می‌شوند تا نقش ایشان در تحولات ایران و جهان را درک کنند.

کتاب «عربی» پایه دهم، در سه فصل، سخنان امام خمینی (ره) را به زبان عربی ارائه می‌دهد. کتاب «آمادگی دفاعی» پایه‌های نهم و دهم، با عناوینی مانند «انقلاب اسلامی» و «بسیج مدرسه عشق»، به تأثیر امام خمینی (ره) بر شکل‌گیری بسیج و فرهنگ دفاعی اشاره دارد. کتاب «جامعه‌شناسی ۲» و «جامعه‌شناسی ۳» پایه‌های یازدهم و دوازدهم، با عناوینی مانند «افق بیداری اسلامی» و «دو انقلاب در یک قرن»، به اثرگذاری جهانی اندیشه امام خمینی (ره) می‌پردازند.

کتاب «روش استنباط احکام» پایه دوازدهم (رشته علوم و معارف اسلامی)، در چند فصل، به آرای فقهی و روش استنباط حضرت امام خمینی (ره) اختصاص دارد. همچنین در کتاب‌های «تاریخ ۲ و ۳»، «جریان شناسی اندیشه معاصر ایران» و «علوم و معارف قرآن» پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی، به ابعاد علمی و سیاسی امام خمینی (ره) پرداخته شده است.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، فراتر از کتاب‌های درسی، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی مانند رمزینه‌های سریع پاسخ (QR code)، ویدئو‌های آموزشی، موشن‌گرافیک و اینفوگرافیک، محتوا‌های چندرسانه‌ای جذاب و تعاملی را برای معلمان و دانش‌آموزان فراهم کرده است تا مفاهیم مرتبط با اندیشه امام خمینی (ره) به شکلی ماندگار و تأثیرگذار منتقل شود.

این رویکرد جامع، نشان‌دهنده عزم نظام آموزشی کشور برای پاسداشت میراث فکری و معنوی حضرت امام خمینی (ره) و تربیت نسلی آگاه، انقلابی و وفادار به ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

در پایان لازم به ذکر است که سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تأکید بر اهمیت مشارکت ذی‌نفعان در فرآیند بهبود و روزآمدسازی محتوای آموزشی و با هدف دریافت مستمر نظرات، پیشنهادات، سوالات و ابهامات دانش‌آموزان، والدین، فرهنگیان و فعالان نظام تعلیم و تربیت و بررسی و تحلیل این دیدگاه‌ها در گروه‌های تخصصی تألیف کتاب‌های درسی، میزبان شما در سامانه نظرسنجی محتوای کتاب‌های درسی به آدرس https://nazar.roshd.ir و یا https://nazar.oerp.ir است.