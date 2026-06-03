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گروه بهرهبرداری شهر ارجمند، با همکاری دهیار و شورای اسلامی روستای اهنز، پروژه اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب روستا را بهصورت امانی اجرا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر امور آبفای ارجمند شهرستان فیروزکوه گفت: این پروژه شامل تعویض لولههای پلیاتیلن با قطرهای ۶۳، ۹۰ و ۱۱۰ میلیمتر به طول ۷۰۰ متر و بازسازی ۳۰ فقره انشعاب بود.
سیامک کتال افزود: لولههای قدیمی، بهدلیل سایش مداوم، در حال نشتی و کاهش فشار آب برای مشترکین بودند که تعویض لولهها در دستور کار امور آبفای ارجمند قرار گرفت تا کیفیت آب و رضایت ساکنان را بهبود بخشد.