گروه بهره‌برداری شهر ارجمند، با همکاری دهیار و شورای اسلامی روستای اهنز، پروژه اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب روستا را به‌صورت امانی اجرا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر امور آبفای ارجمند شهرستان فیروزکوه گفت: این پروژه شامل تعویض لوله‌های پلی‌اتیلن با قطر‌های ۶۳، ۹۰ و ۱۱۰ میلیمتر به طول ۷۰۰ متر و بازسازی ۳۰ فقره انشعاب بود.

سیامک کتال افزود: لوله‌های قدیمی، به‌دلیل سایش مداوم، در حال نشتی و کاهش فشار آب برای مشترکین بودند که تعویض لوله‌ها در دستور کار امور آبفای ارجمند قرار گرفت تا کیفیت آب و رضایت ساکنان را بهبود بخشد.