رئیس کل دادگستری استان یزد در بازدید از مجتمع در حال ساخت واقع در بلوار شهید قندی، به پیمانکار طرح برای افزایش نیروی کار و تسریع در روند تکمیل عملیات ساختمانی دستور ویژه داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی در این بازدید میدانی که با همراهی معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری انجام شد، هدف از این بازدید‌ها را که مستمراً در حال انجام است، ارزیابی عملکرد پیمانکار و رفع موانع موجود و تسریع در فرایند اجرایی عنوان کرد.

وی با اشاره به اهمیت این طرح به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح عمرانی دادگستری استان، تصریح کرد: با توجه به ضرورت بهبود فضای خدمت‌رسانی و کاهش استهلاک سرمایه انسانی، تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این مجموعه برای فراهم کردن محیطی مطلوب برای مراجعین و اصحاب پرونده، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

در این بازدید، ضمن بررسی مشکلات احتمالی، دستورات لازم برای رفع تنگنا‌های پیش‌روی طرح صادر و مقرر شد با تقویت نیروی انسانی توسط پیمانکار، روند اجرا شتاب بیشتری گیرد.