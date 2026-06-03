انتشارات امیرکبیر با سه مجموعه کتاب «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب»، «سرداران ایران زمین» و «روزی روزگاری ایران» به عنوان یکی از موفق‌ترین ناشران حوزه نوجوان، در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ۱۴۰۵ رکورددار فروش کتاب‌های ویژه نوجوانان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس آمار رسمی هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، ۲۲ عنوان از آثار نوجوان انتشارات امیرکبیر در فهرست ۱۰۰ کتاب پرفروش این رویداد فرهنگی جای گرفتند. در این میان، مجموعه‌های «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب»، «سرداران ایران زمین» و «روزی روزگاری ایران» به عنوان مجموعه‌های شاخص امیرکبیر، در شمار پرفروش‌ترین و پرمخاطب‌ترین آثار نوجوان نمایشگاه قرار گرفتند.

مطابق آمار فروش نمایشگاه در بازه زمانی ۲۶ اردیبهشت تا ۵ خرداد ۱۴۰۵، مجموعه ماندگار «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» اثر زنده‌یاد مهدی آذریزدی در میان پرفروش‌ترین آثار نمایشگاه قرار گرفته و چندین جلد از این مجموعه نیز در فهرست کتاب‌های پرفروش دیده می‌شود. از مجموعه کتاب «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب»، عناوینی همچون «قصه‌های کلیله و دمنه»، «قصه‌هایی از چهارده معصوم (ع)»، «قصه‌هایی از قرآن»، «قصه‌هایی از شیخ عطار»، «قصه‌هایی از گلستان و ملستان»، «قصه‌های سندبادنامه و قابوسنامه» و «قصه‌های مرزبان‌نامه» نیز در میان آثار پرفروش نمایشگاه قرار گرفته‌اند.

همچنین مجموعه «سرداران ایران زمین» نوشته مهدی میرکیایی وبا تصویرگری سید حسام‌الدین طباطبایی، به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص کتاب‌های شکوفه (بخش کودک و نوجوان انتشارات امیرکبیر) در حوزه تاریخ و هویت ملی نوجوانان، حضوری چشمگیر در فهرست پرفروش‌ها داشته است. کتاب‌های «سردار سبز؛ میرزا کوچک‌خان جنگلی»، «دامی برای صیاد؛ رئیس‌علی دلواری»، «آسوده‌اش نگذارید؛ دکتر مصطفی چمران»، «صدای نفس‌های دشمن؛ ابراهیم همت»، «سردار سرکش؛ بهرام چوبین»، «آب و آتش؛ امام‌قلی‌خان»، «جوانمردان صحرا؛ یعقوب‌لیث»، «کاروانسرای پریان؛ الله‌وردی‌خان»، «جشن آتش؛ علی پسر بویه»، «کمین؛ عباس میرزا»، «جوان‌ترین سردار؛ میرمهنا» و «فقط یک نفر؛ باقرخان تنگستانی» از جمله عناوین این مجموعه هستند که در فهرست آثار پرفروش نمایشگاه مجازی کتاب تهران دیده می‌شوند.

حضور پررنگ دو مجموعه «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» و «سرداران ایران زمین» در زمره پرفروش‌ترین و پرمخاطب‌ترین مجموعه‌های نوجوان هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران قرار گیرند؛ مجموعه‌هایی که به طور اختصاصی توسط کتاب‌های شکوفه (بخش کودک و نوجوان انتشارات امیرکبیر) منتشر شده و چند سالی می‌شود که در حوزه ادبیات، تاریخ و هویت فرهنگی نسل نوجوان نقش‌آفرینی می‌کنند.

علاوه بر این، مجموعه جدید و ۹ جلدی «روزی روزگاری ایران» و کتاب «بی‌چهرگان» از نشر سیمرغ نیز در فهرست آثار پرفروش نمایشگاه مجازی حضور دارد و در کنار «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» و «سرداران ایران زمین»، سه برند شاخص انتشارات امیرکبیر را در میان آثار مورد استقبال مخاطبان قرار داده است.

این موفقیت تنها به نمایشگاه مجازی محدود نمی‌شود. آمار‌های فروش و استقبال مخاطبان در نمایشگاه کتاب باغ کتاب تهران نیز نشان می‌دهد سه مجموعه «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب»، «سرداران ایران زمین» و «روزی روزگاری ایران» از جمله آثار پرفروش و پرتقاضای انتشارات امیرکبیر در این رویداد فرهنگی بوده‌اند؛ موضوعی که رضا قمرزاده، مدیرعامل شرکت کتاب و محصولات فرهنگی هنری همخوان در باغ کتاب تهران گفته است: «برخی کتاب‌ها چندین بار تجدید سفارش شده‌اند. مجموعه «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» نوشته مرحوم مهدی آذریزدی و کتاب «روزی روزگاری» از انتشارات امیرکبیر هر کدام دو بار به اتمام رسیده و مجدداً تأمین شده‌اند.