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سرباز وطن، مهدی جلالی یکی از شهدای جنگ تحمیلی سوم در شهرستان اهواز است که در حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به شهادت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهید مهدی جلالی در شانزدهم مهر ۱۳۸۲ در شهرستان اهواز متولد شد. پدرش شهرام در راهآهن مشغول و مادرش آمنه زنی خانهدار، مهربان، با اخلاص، مؤمن و ساده زیست بود. وی از بچگی به ائمه اطهار علاقه داشت.
وی از همان دوران خود را به عنوان سرباز وطن میدانست در سالهای نوجوانی فعالیتهای بسیجی وی سمت و سویی جدیتر یافت و با حضور فعال در برنامههای فرهنگی و جهادی، به عنوان بسیجی فعال شناخته شد، و همیشه اکثر وقت خود را برای حضور در گشت و حفاظت از محله صرف میکرد.
تربیت در خانواده مذهبی
شهید جلالی در خانوادهای مذهبی و انقلابی پرورش یافت و در محیطی مذهبی و انقلابی رشد کرد، خانواده اش از همان کودکی وی را با بسیج و هیئت آشنا کرده بودن و همین باعث شده بود که هر چه بزرگتر میشد علاقه اش به این مسائل نیز بیشتر شود، خانواده اش همیشه به او توصیه میکردند گوش به حرف رهبر باشد.
از پایگاه بسیج تا حفاظت از محله
از کودکی با علاقه فراوان وارد پایگاه بسیج امام خمینی (ره) شد و از همان دوران خود را به عنوان سرباز وطن میدانست در سالهای نوجوانی فعالیتهای بسیجی وی سمت و سویی جدیتر یافت و با حضور فعال در برنامههای فرهنگی و جهادی به عنوان بسیجی فعال شناخته شد، و همیشه وقت خود را برای حضور در گشت و حفاظت از محله صرف میکرد.
شاگرد ممتاز و ورود به مسیر دانشگاه
دوران تحصیل خود را در مدارس شهید طیبی، ارشاد و آزادگان با موفقیت و کسب نمرات عالی سپری کرد و سپس وارد دانشگاه شد، دو ترم در رشته حقوق درس خواند ولی بنا به دلایلی انصراف داد.
حضور در میدانهای سخت
از کودکی علاقه به سربازی برای وطن داشت و همیشه در مواقع ضروری به کمک مردم میرفت، در سیل، اغتشاش، و حتی در عملیاتهای تروریستی همواره برای وطن سربازی میکرد و هر وقت کسی بهش اخطار میداد که این راه خطرناک است در جواب میگفت: «آخرش شهادت است.»
مردمداری و اخلاق از ویژگیهای برجسته وی
خدمت به اهل بیت و مردم از خصوصیات شهید بود وی فردی بسیار مردمی، مهربان، دلسوز، خوش رفتار، پیش قدم در کمک به دیگران، مسئولیتپذیر و با اخلاص بود، در هر جمعی که حضور داشت به محبت، سادگی و روحیه جهادی اش شناخته میشد وی همواره سعی میکرد به بقیه احترام بگذارد همیشه به دوستان خود در درس اخلاق کمک میکرد.
تلاش برای پوشیدن لباس خدمت
وی از سن ۱۷ سالگی سعی کرد وارد نظام شود، اما متاسفانه به علت بعضی از مشکلات به این هدف نرسید، وی دوبار در آزمون سپاه و یک بار هم آزمون ارتش قبول شد و سرانجام در سال ۱۴۰۳ پس پایان خدمت سربازی در ارتش استخدام نیروی انتظامی شد.
شهادت و خاکسپاری در معراج شهدا
سرانجام این سرباز وطن جوان و مؤمن در دهم اسفند سال ۱۴۰۴ در جریان حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان به همراه رهبر عالی قدر انقلاب به فیض شهادت نائل آمد که پس از تشییع با شکوه در معراج شهدا اهواز به خاک سپرده شد.