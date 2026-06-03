به مناسبت روز جهانی شیر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از تولید سالانه بیش از ۴۱۸ هزار تن شیرخام در این استان خبر داد و اعلام کرد که با فعالیت ۳۳ هزار واحد گاوداری، ۳۰ درصد از محصولات لبنی استان به بازارهای فرامنطقه‌ای صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمدرضا اصغری، با بیان اینکه این استان نقش راهبردی در تأمین نیازهای لبنی کشور دارد، گفت: روزانه به‌طور میانگین بیش از یک هزار و ۱۴۵ تن شیرخام از ۳۳ هزار واحد گاوداری صنعتی، روستایی و عشایری استان به چرخه صنایع تبدیلی تزریق می‌شود.

اصغری با اشاره به جایگاه آذربایجان‌غربی در زنجیره تأمین لبنیات کشور، تصریح کرد: استان ما هم‌اکنون رتبه نهم تولید شیرخام در کشور را در اختیار دارد. همچنین فعالیت ۸۱ کارخانه و کارگاه فرآوری در استان، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، بستر مناسبی برای ارزآوری فراهم کرده است.

او در پایان با تأکید بر کیفیت بالای محصولات لبنی استان افزود: استاندارد بالای تولیدات موجب شده است بخش قابل توجهی از بازار کشور عراق نیز به محصولات آذربایجان‌غربی اختصاص یابد که این امر گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف صادرات غیرنفتی کشور محسوب می‌شود.