مصر در تازه‌ترین دستاورد باستان‌شناسی خود از مجموعه‌ای کم‌نظیر از آثار تاریخی کشف‌شده در دو منطقه مهم این کشور رونمایی کرد؛ یافته‌هایی که از بقایای یک کلیسای رومی و سر مرمرین الهه آفرودیت تا اشیای ارزشمند تدفینی متعلق به عصر فراعنه را دربر می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در ادامه تلاش‌های مصر برای احیای ظرفیت‌های تمدنی و تقویت جایگاه خود در بازار جهانی گردشگری فرهنگی، مقامات این کشور از مجموعه‌ای چشمگیر از کشفیات جدید باستان‌شناسی رونمایی کردند؛ آثاری که ابعاد تازه‌ای از تاریخ چند هزار ساله سرزمین نیل را آشکار می‌کند و همزمان به عنوان اهرمی مهم برای توسعه صنعت گردشگری مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس اعلام باستان‌شناسان، در منطقه تاریخی «اهناسیا» در استان بنی‌سویف، مجموعه‌ای ارزشمند از آثار متعلق به دوره‌های مختلف تاریخی کشف شده است. مهم‌ترین این یافته‌ها شامل بقایای یک کلیسای رومی، سر مرمرین آفرودیت ـ الهه عشق و زیبایی در اساطیر یونان باستان ـ، کتیبه‌هایی منسوب به فرعون سنوسرت سوم و همچنین ابزار‌هایی مرتبط با ضرب سکه‌های رومی است.

متخصصان میراث‌فرهنگی معتقدند این کشفیات، اهمیت اهناسیا را به عنوان یکی از مراکز مهم اقتصادی و تجاری مصر در دوران حاکمیت روم بیش از پیش آشکار می‌کند و شواهد تازه‌ای از پیوند‌های فرهنگی، اقتصادی و تمدنی میان مصر و جهان مدیترانه در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد.

همزمان در منطقه‌ای دیگر در قاهره، باستان‌شناسان موفق به کشف مجموعه‌ای تقریبا کامل از اشیای تدفینی متعلق به دوره فراعنه شده‌اند؛ مجموعه‌ای که از منظر مطالعات تاریخی و شناخت آیین‌های تدفین مصر باستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این یافته‌ها شامل تابوتی با بقایای تزئینات زراندود، آینه‌ای مسی، ظروف آرایشی سنگی و گوشواره‌هایی است که کارشناسان احتمال می‌دهند از جنس طلا باشند.

آمار‌های رسمی نیز نشان‌دهنده موفقیت نسبی این رویکرد است. مصر در سال ۲۰۲۵ با میزبانی از نزدیک به ۱۹ میلیون گردشگر خارجی، رکورد تازه‌ای در صنعت گردشگری خود ثبت کرد؛ دستاوردی که کارشناسان آن را نتیجه سرمایه‌گذاری گسترده این کشور در حفاظت، معرفی و بهره‌برداری پایدار از میراث تاریخی و تمدنی می‌دانند.