رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم تولیدی استان در بخش دام، از تولید سالانه بیش از ۴۱۸ هزار تن شیر خام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا اصغری، با تأکید بر نقش راهبردی این استان در تأمین نیازهای لبنی کشور و توسعه صادرات غیرنفتی، اظهار کرد: فعالیت مستمر ۳۳ هزار واحد گاوداری شامل واحدهای صنعتی، روستایی و عشایری در سطح استان، به‌طور میانگین روزانه بیش از یک هزار و ۱۴۵ تن شیر خام را به چرخه صنایع تبدیلی تزریق می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه آذربایجان‌غربی در زنجیره تأمین محصولات لبنی، افزود: از مجموع تولیدات شیر و فرآورده‌های لبنی این استان، ۳۰ درصد اختصاص به بازارهای فرامنطقه‌ای و صادراتی دارد که این امر نشان‌دهنده کیفیت بالای محصولات و توان رقابتی تولیدکنندگان استان در بازارهای جهانی است.

اصغری با ارائه آمارهای دقیق از وضعیت تولید در این استان تصریح کرد: کسب رتبه نهم کشوری در تولید شیرخام، در کنار فعالیت ۸۱ کارخانه و کارگاه فرآوری، بستری مناسب برای ایجاد اشتغال پایدار و ارزآوری فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: کیفیت مطلوب و استانداردهای بالای محصولات تولیدی استان، موجب شده است که بخش قابل توجهی از بازار مصرف لبنیات کشور عراق نیز به محصولات آذربایجان‌غربی اختصاص یابد که این خود گامی مهم در جهت تحقق اهداف صادراتی کشور محسوب می‌شود.