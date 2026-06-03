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طرح ملی سنجش سلامت روان با محوریت مداخلات بههنگام در خراسان جنوبی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل بهزیستی استان با تأکید بر اهمیت صیانت از سلامت روان آحاد جامعه در مواجهه با مخاطرات و بحرانهای احتمالی گفت: این پویش ملی با هدف شناسایی دقیق و طبقهبندی سطوح خطر، بهمنظور ارائه خدمات مداخلهایِ بههنگام و پیشگیرانه جهت مدیریت پیامدهای روانشناختی بحرانهای اجتماعی طراحی و عملیاتی شده است.
گازرانی با اشاره به ضرورتِ بهرهگیری از بسترهای نوین ارتباطی در تسهیلِ ارائه خدمات، افزود: در این فرآیندِ سنجشِ سریع، هماستانیها میتوانند با مراجعه به سامانه تخصصی طراحی شده به نشانی https://behzisti.porsline.ir/s/PSY-Screen و یا اسکن کد دسترسی (QR Code) مندرج در پوستر اطلاعرسانی، ضمن پاسخدهی به پرسشنامههای روانشناختی، گامی مؤثر در جهت پایش سلامت روانی خود و بهرهمندی از مشاورههای تخصصی بردارند.
وی گفت: این طرح که با مشارکت جمعی از نهادهای ذیربط صورت میگیرد از ابتدای خردادماه تا ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ در سراسر کشور اجرایی خواهد شد و انتظار میرود با مشارکت حداکثری جامعه هدف، شاهد ارتقای شاخصهای سلامت روانی و کاهش آسیبهای ناشی از تنشهای روانی در سطح استان باشیم.