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رئیس قوه قضائیه گفت: دشمن صهیونیستی، نابودی ما را میخواهد؛ ما هم به دنبال اضمحلال این غده سرطانی هستیم؛ بنابراین جنگ ما با استکبار و اذناب او ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در سخنانی در جمع عدهای از فعالان اقتصادی و تولیدی بخش خصوصی، با تبیین و تشریح شرایط فعلی کشور و دسیسههای دشمنان برای اضمحلال و تجزیه ایران گفت: در هر جنگی؛ قحطی، ناامنی، ناملایمات اجتماعی و سختیها بسیار زیاد پدید میآید؛ لکن در جنگ رمضان و دوره آتشبس پس از آن، ما در کشورمان شاهد این ابتلائات نبودیم و این امر ناشی از اقتدار و استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران، هوشیاری مردم، همت مسئولان و ایضاً مشارکت و اقدامات بعضاً جهادگونهی فعالان بخش خصوصی در اتاقهای بازرگانی، اصناف و اتحادیههای مختلف بود.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اهمیت میدان دادن بیش از پیش به بخش خصوصی برای تقویت بنیهی اقتصادی کشور، افزود: باید تکلیف خود را با بخش خصوصی مشخص کنیم. در این زمینه، نیاز به اصلاح و تغییر نگاه و نگرش خود به بخش خصوصی داریم. اصلاح قوانین، مقررات و دستورالعملهای مرتبط با بخش خصوصی، مهم است؛ اما مهمتر از آن، اصلاح نگرشها در این حوزه است. مقولهی تغییر نگاه و نگرش به بخش خصوصی، موضوعی است که من چند سال است به دنبال آن هستم و در نشستها و جلسات مرتبط، بر آن تاکید و ابرام میورزم.
محسنی اژهای با تشریح نقش دولت در مواجهه با بخش خصوصی گفت: دولت باید هادی، حامی و ناظر بر بخش خصوصی باشد. این نظارت نیز باید تعریف شده باشد؛ نباید به اسم نظارت، هزار نوع محدودیت را بر بخش خصوصی تحمیل کرد.
وی به برخی موانع پیشروی بخش خصوصی نیز گریزی زد و افزود: یکی از مقولاتی که در پیشبرد فعالیتهای بخش خصوصی مولد، مانع ایجاد میکند، بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعه است؛ این مانع را باید از جلوی راه بخش خصوصی برداریم. این قبیل چالشها و موانع غیرپیشبینیپذیر، سد راه بخش خصوصی است.
رئیس قوه قضائیه با تشریح نقش مشارکت مردم در تعالی کشور، گفت: ما نیاز داریم مردم را به معنای واقعی کلمه قبول کنیم؛ باید از لفظ خارج شویم و در مقام عمل، از فکر مردم استفاده کنیم و مردم را در امور مشارکت دهیم؛ نمونه و مصداق بارز مشارکت مردم در امور، بها دادن به بخش خصوصی است.
محسنی اژهای افزود: اخیراً از ناحیه اتاق بازرگانی، نامهای به دست سران قوا رسیده که در آن مرقومه، مسائل پیشروی اقتصاد کشور به همراه راهحل درج شده است؛ این اتفاق مبارک و مثبتی است و باید از ناحیه بخش خصوصی استمرار یابد. بخش خصوصی خود را بازوی مشورتی حاکمیت بداند.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت حوزه اقتصاد در کشور، گفت: ما طی ۴۷ سال اخیر در حیطههای علمی و نظامی به پیشرفتهای چشمگیری نائل شدهایم؛ لکن در مبحث اقتصاد باید بیشتر تلاش کنیم. اگر اقتصاد کشور ضعیف شود، استقلال و امنیت و فرهنگ کشور نیز لطمه میبیند. جمهوری اسلامی هم متکفل دنیای مردم است و هم آخرت مردم؛ جمهوری اسلامی آمده است که ملت غنی باشد نه فقیر. مردم ما باید عزیز و آزاد باشند و در مسائل اولیه زندگیشان، نمانند.
رئیس قوه قضائیه افزود: مردم ما امروز حول محور ولیفقیه و عزت و استقلال ایران اسلامی، در نهایت اتحاد و انسجام هستند؛ این یک فرصت تاریخی برای ماست تا نگاه و نگرش جدیدی را نسبت به برخی ساحتهای حکمرانی و مسائل اجتماعی و امنیتی، غالب کنیم.
محسنی اژهای با اشاره به اهمیت توجه به تطورات اجتماعی، گفت: ما نمیتوانیم نسبت به تحولات و تطورات اجتماعی و پیشرفتهایی که در ساحات علمی و فناوری ایجاد میشود، بیاعتنا باشیم و بدون توجه به آنها و در خلاء قانوننویسی و سیاستگذاری کنیم. ما در عین التزام به اصول و سیاستهای کلان نظام، باید نگرش خود را به برخی از مسائل، تغییر دهیم.
وی نبرد با استکبار را ادامهدار دانست و افزود: دشمن صهیونیستی، نابودی و عدم ما را میخواهد؛ ما هم به دنبال اضمحلال این غده سرطانی هستیم؛ فلذا جنگ ما با استکبار و اذناب او ادامه خواهد داشت. این نکته را نیز مورد تاکید قرار دهم که مسئولان در ردههای مختلف همه اتفاقنظر دارند که در برابر دشمن نباید کوتاه آمد؛ در این رابطه هیچ اختلافنظری وجود ندارد؛ در اینکه ما نباید تسلیم تهیدات و فشارهای دشمن در بخشهای نظامی، اقتصادی و رسانهای شویم همه یکصدا هستند؛ البته ممکن است در اتخاذ روشها، اختلافنظر باشد، اما در اصل مقاومت تردیدی وجود ندارد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت شکر بهرهمندی از نعمت ولایت، گفت: رهبری معظم انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (حفظهالله) بواسطهی تجاربی که در کنار امام شهیدمان، کسب کردهاند و ایضاً نیروی جوانی و حمایت مردمی، بهترین کشتیبان برای نظام و انقلاب هستند و ما در سایه هدایتهای ایشان و با ایجاد تغییر و تحول در برخی روشها، نگرشها و سیاستها، قطعاً آینده بهتری خواهیم داشت.
اژهای به تشریح برخی از نکات برجسته جنگ تحمیلی سوم پرداخت و افزود: دشمن با همه سازوبرگهای نظامی و اطلاعاتی و تجارب و تخصص خود به میدان نبرد جنگ رمضان آمد و به هزیمت رفت. در این جنگ، نصرت الهی شامل حال ملت ایران شد؛ ما ساده از قضیهی اصفهان گذشتیم و نتوانستیم ابعادش را تببین کنیم؛ این رخداد به یک معنا از واقعه طبس مهمتر بود؛ در واقعه اصفهان، دشمن بسیار تمهید کرده بود، اما هواگردهایش در نتیجه اراده الهی به گِل نشست.