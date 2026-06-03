به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن بیانیه حافظان قرآن کریم در محکومیت استکبار جهانی و اعلام حمایت از جبهه مقاومت که در سومین اجتماع حافظان قرآن کریم تهران قرائت شد به شرح زیر است:

«بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِیَصُدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ فَسَیُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَکُونُ عَلَیْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ یُغْلَبُونَ (انفال/ ۳۶)

ما، حافظان کلام وحی و نگهبانان سینه‌های مشتعل به نور قرآن کریم که در این میدان گرد آمده‌ایم تا با لبانی که همواره به تلاوت آیات الهی آراسته‌اند، صدای حق را بلند کنیم؛ بر خود واجب می‌دانیم که در برابر وقاحت و جنایت مستکبران عالم آشکارا موضع بگیریم. ما کسانی هستیم که کلام خداوند را نه فقط بر زبان، بلکه در جان خود حفظ کرده‌ایم و نیک می‌دانیم که قرآن کریم هرگز اجازه نمی‌دهد در برابر ظلم سکوت اختیار شود.

۱ـ استکبار جهانی به سرکردگی نظام سلطه و حامیان رژیم غاصب صهیونیستی، آشکارا خون بی‌گناهان را می‌ریزد و قوانین بین‌الملل را به تمسخر می‌گیرد. خداوند متعال در کتاب مبین خود می‌فرماید: «وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ» (ابراهیم/۴۲)؛ (گمان مبر که خداوند از آنچه ستمگران می‌کنند غافل است). ما حافظان قرآن با تمام وجود این جنایات را محکوم می‌کنیم و یقین داریم که وعده الهی تخلف‌ناپذیر است.

۲ـ ما به عنوان حافظان کتابی که در آن «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» (انفال/۶۰) آمده است، از جبهه مقاومت اسلامی در لبنان، فلسطین، یمن و هر کجا که حق در برابر باطل ایستاده، قاطعانه حمایت می‌کنیم. مردمانی که با دستان خالی از سلاح در برابر ماشین جنگی اشغالگران سینه سپر می‌کنند، مصداق روشن کسانی‌اند که خداوند می‌فرماید: «إِنَّ اللّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ...» (خداوند از مؤمنان، جان و مالشان را خریدارى کرده که (در برابرش) بهشت براى آنان باشد). (توبه/۱۱۱)

۳ ـ در عصری که استکبار جهانی با همه ابزار‌های رسانه‌ای و اقتصادی خود در پی تفرقه‌افکنی در میان امت اسلامی است، ما حافظان قرآن عهد می‌بندیم که همواره بر محور «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا» (آل‌عمران/۱۰۳) استوار بمانیم و هرگز اجازه ندهیم نیرنگ دشمن در صف واحد قرآنی ما شکاف افکند.

۴ ـ دفاع از میهن، نه‌تنها یک وظیفه ملی، بلکه یک تکلیف دینی است. قرآن کریم می‌فرماید: «وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ»؛ (در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگند، بجنگید). ما حافظان قرآن، خود را مدافعان حریم اسلام و میهن می‌دانیم. هر گلوله‌ای که به سمت خاک پاک ایران شلیک می‌شود، به حریم قرآن و اهل‌بیت (ع) توهین است. ما با ایمان به وعده خدا، آماده‌ایم تا در هر شرایطی، از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشورمان دفاع کنیم و با تمام توان برای جاری شدن امر قرآن در جامعه بکوشیم.

۵ ـ ما از مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)؛ آن رهبر فرزانه و راهبر بیدار امت، صمیمانه حمایت می‌کنیم و دستان با صلابت ایشان را در هدایت این کشتی بزرگ می‌فشاریم. همچنین یاد رهبر شهیدمان، آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای را ارج می‌نهیم و برعهدی که با آن امام بزرگوار بسته‌ایم، تا آخرین قطره خون پایبند می‌مانیم.

ما به خداوندِ این کلام عظیم متوسل می‌شویم که:

ـ جبهه مقاومت را در برابر دشمنان پیروز و استوار بدارد.

ـ سلامت، عزّت و طول عمر مقام معظم رهبری را مستدام و جان عزیز ایشان را در حصن حفاظت خود نگاه دارد.

ـ روح رهبر شهید را با انبیاء و صدیقین محشور نماید و درجات ایشان را عالی گرداند.

ـ میهن اسلامی ایران را در سایه قرآن و اهل‌بیت (ع) از هر آسیبی مصون بدارد.

ـ ما را از آن بندگانی قرار دهد که در راه حق استقامت ورزیده، هرگز تسلیم باطل نمی‌شوند.

اللَّهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَج

وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ (آل‌عمران / ۱۲۶)

اجتماع حافظان کلام‌الله مجید ـ تهران»