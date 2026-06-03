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مردم ولایتمدار شهرستان قرچک در نود و چهارمین شب از شهادت رهبر انقلاب، با حضور باشکوه در میادین شهر، ضمن گرامیداشت یاد شهید آیتالله علی خامنهای، بار دیگر با آرمانهای امامین انقلاب و مقام معظم رهبری حضرت آیتالله مجتبی خامنهای تجدید پیمان کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب نود و چهارم در شهرستان قرچک، شاهد حضور گسترده و پرشور مردمی بود که در قالب پویشهای مردمی، در میادین اصلی این شهرستان گرد هم آمدند.
شرکتکنندگان در این اجتماع حماسی، با تأکید بر تداوم مسیر هدایت و پیروی از منویات رهبری، حضرت آیتالله مجتبی خامنهای را محور وحدت و اقتدار ملت ایران در دوران جدید رهبری دانستند. این حضور باشکوه، پیامی قاطع از تبعیت مردم قرچک از ولی امر مسلمین و استمرار آرمانهای انقلاب اسلامی بود.