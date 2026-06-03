مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از خدمات رسانی رایگان در همه خطوط اتوبوسرانی مشهد طی روز ۱۴ خرداد، مصادف با عید سعید غدیرخم و سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محسن شریعتی افزود: برابر مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و دستور شهردار مشهد، خدمات ناوگان اتوبوسرانی مشهد در همه خطوط به مناسبت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و عید سعید غدیرخم به صورت رایگان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: با توجه به تقارن دو مناسبت یاد شده، روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه، خدمات ناوگان اتوبوسرانی مشهد در کلیه خطوط بصورت رایگان انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد گفت: همچنین برای ارائه خدمات شایسته به زائرین و مجاورین، ناوگان خطوط منتهی و عبوری حرم مطهر از بعدازظهر سیزدهم خردادماه تا پایان روز چهاردهم خردادماه، تقویت می‌شود تا سرفاصله ناوگان کاهش یابد و مسافرین با سهولت بیشتری از خدمات حمل و نقل عمومی استفاده کنند.