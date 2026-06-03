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دمای هوا امروز ۱۳ خرداد روند کاهشی دارد و از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با تضعیف پر ارتفاع جنب حاره روند کاهش دمای هوا در استان داشتیم و امروز هم با ادامه روند کاهشی دمای هوا از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد.
زارعی افزود: تا اواخر هفته هم گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید در برخی ساعات سبب کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه هشدار سطح زرد همچنان به قوت خود باقی است، گفت: در این هشدار به اطمینان از استحکام سازههای موقت از جمله تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه ها، عدم حضور بیماران تنفسی، افراد سالمند و کودکان در ساعات آلودگی در فضای باز، احتیاط در ترددهای بین شهری وخود داری از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده و ساختمانهای نیمه کاره توصیه میشود.
در شبانه روز گذشته سه قلعه و اسلامیه به صورت مشترک با حداقل دمای ۱۵ درجه سلسیوس خنکترین و بندان با حداکثر دمای ۴۸ درجه گرمترین نقاط خراسان جنوبی بودهاند.
نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی هم بین ۳۷ و ۱۷ درجه سیلسیوس گزارش شده است.
علی آباد زارعین با ۸۳ کیلومتر برساعت سرعت وزش باد بیشترین وزش باد را در خراسان جنوبی ثبت کرده است.