سپاه حضرت صاحب‌الزمان استان اصفهان با صدور بیانیه ای اعلام کرده است: مکتب فکری و سیاسی امام راحل (ره) بر پایه توحید، ولایت‌مداری و استکبارستیزی استوار شده و توانسته است معادلات قدرت را در نظام بین‌الملل دگرگون سازد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان با صدور بیانیه‌ای به مناسبت سی و ششمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و گرامیداشت قیام تاریخی ۱۵ خرداد، از چهاردهم خردادماه به‌عنوان روز یادآور فقدان جان‌سوز شخصیتی الهی، باایمان و مجاهد یادکرد و گفت: امام راحل باتکیه‌بر آموزه‌های قرآن کریم و مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، بزرگ‌ترین تحول سیاسی، فرهنگی و اجتماعی عصر معاصر را رقم زد و با احیای هویت اسلامی، فصل نوینی از عزت، استقلال و مردم‌سالاری دینی را گشود.

در این بیانیه با تشریح ویژگی‌های بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی آمده است: حضرت امام خمینی (ره) فقیهی زمان‌شناس، رهبری شجاع و عارفی وارسته بود که با اتکال به قدرت لایزال الهی و اعتماد به ظرفیت ملت، نظام استبداد را به چالش کشید؛ انقلابی که امروز پس از گذشت دهه‌ها، به‌عنوان الگویی الهام‌بخش در میان ملت‌های آزاده، پیام‌آور مقاومت، استقلال‌طلبی و مبارزه با استکبار است.

همچنین در بیانیه سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان بیان شده مکتب فکری و سیاسی امام راحل سرمایه‌ای ماندگار برای جهان اسلام است و این اندیشه که بر پایه توحید، عدالت، کرامت انسانی، ولایت‌مداری، استکبارستیزی و دفاع از مستضعفان استوار شده، توانسته است معادلات قدرت را در نظام بین‌الملل دگرگون سازد.

در ادامه بیانیه، به تبیین جایگاه حماسه پانزدهم خرداد به‌عنوان نقطه عطفی سرنوشت‌ساز اشاره شده که قیام خونین ۱۵ خرداد، نماد پیوند عمیق ملت با آرمان‌های دینی، جلوه ماندگار روحیه ایثار و سندی روشن از عزم مردم برای مقابله با استبداد است؛ حرکتی که نهال انقلاب اسلامی را با خون شهیدان آبیاری کرد و زمینه‌ساز پیروزی شکوهمند انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ شد.

در بخش دیگری از این بیانیه با تأکید بر اقتدار کنونی کشور بیان شده است: امروز در شرایطی که جمهوری اسلامی به برکت هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به یکی از ارکان اصلی قدرت، امنیت و ثبات در منطقه تبدیل شده، بازخوانی اندیشه‌های راهبردی امام خمینی (ره) و تبیین ابعاد قیام ۱۵ خرداد، ضرورتی انکارناپذیر برای نسل حاضر و آینده است.

در بیانیه سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان با اعلام تسلیت این ایام به محضر حضرت بقیةالله الأعظم (عج)، مقام معظم رهبری، خانواده معظم شهدا، ایثارگران و عموم ملت شریف ایران بر تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب تأکید شده است.

همچنین در بیانیه سپاه اصفهان بر استمرار راه نورانی انقلاب، پاسداری از ارزش‌ها، تقویت جبهه مقاومت، خدمت خالصانه به مردم، مقابله با توطئه‌های دشمنان و تلاش در مسیر تحقق بیانیه گام دوم انقلاب جهت شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی تأکید شده است.