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پدر شهید والامقام محمد باطبی در عباسآباد مازندران آسمانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاج علی باطبی پدر شهید والامقام محمد باطبی در شهرستان عباسآباد دارفانی را وداع گفت.
مرحوم حاج علی باطبی، پس از تحمل یک دوره بیماری، در ۹۰سالگی دارفانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
پیکر این پدر شهید با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی، فرماندهان نظامی، انتظامی و بسیج، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم تشییع و در مزار شهدای زیارت ور عباسآباد به خاک سپرده شد.
شهید محمدباطبی، از شهدای دانشآموز و کم سنترین شهید شهرستان عباسآباد بود که متولد ۱۳۴۷ و در منطقه عملیاتی خرمشهر در سال ۱۳۶۱ به فیض شهادت نائل آمد.