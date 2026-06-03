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فیلمهای «بازی ناجوانمردانه» و «اهریمن سیاه»، دوبله شده و قرار است از شبکههای نمایش و سه پخش شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «بازی ناجوانمردانه»، در گونه درام، حادثهای و کمدی محصول آمریکا و استرالیا در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.
داستان این فیلم درباره پارکر یک دزد باسابقه است که تلاش میکند تا با طراحی یک سرقت بینقص ثروتی باستانی را با کمک دوستانش از گروهی که قبلا در آن عضو بوده بگیرد، اما از آنها رو دست میخورد. با این حال او بار دیگر نقشهای پیچیدهتر طراحی میکند و در نهایت موفق به سرقت اشیای باستانی و ثروت هنگفت میشود و خائنان و افراد گروه سابقش را نیز مجازات میکند.
فیلم سینمایی «بازی ناجوانمردانه» با تکیه بر طرح یک سرقت پیچیده و حسابشده، تعلیق و کنجکاوی مخاطب را از ابتدا تا پایان حفظ میکند. شخصیت اصلی بهعنوان شخصیتی باهوش و مصمم، جذابیتی ویژه ایجاد میکند و مخاطب را با خود همراه میسازد. روایت خیانت و انتقام، بُعد دراماتیک داستان را تقویت میکند و کشمکشهای پرتنشی میآفریند. طراحی نقشههای چندلایه و غافلگیریهای پیدرپی، به اثر پویایی و هیجان میبخشد. نمایش دنیای زیرزمینی سرقت با جزئیات، فضای داستان را باورپذیر و ملموس میکند. تقابل میان وفاداری و خیانت، لایهای اخلاقی به روایت فیلم افزوده است. پایانبندی قاطع و اجرای موفق نقشه نهایی، حس رضایت و تکمیل روایت را در مخاطب ایجاد میکند.
فیلم سینمایی «اهریمن سیاه»، در گونه درام، ترسناک، علمی تخیلی و مهیج محصول آمریکا، مکزیک و اسلونی در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه سه پخش شود.
در این فیلم خواهیم دید: پل برای شرکت نفتی نیکسون کار میکند. شرکت او را برای انجام تحقیقاتی به یک سکوی نفتی در یکی از شهرهای کوچک مکزیک میفرستد. خانواده پل پس از او به آنجا میروند و با قایق کوچکی سعی در رساندن خود به سکوی نفتی دارند که مورد حمله یک ابرکوسه قرار میگیرند.
این فیلم با خلق موقعیتی پرتنش در دل دریا، تعلیق و هیجان مستمری ایجاد میکند که مخاطب را تا پایان درگیر نگه میدارد. تمرکز بر پیوندهای خانوادگی و تلاش برای نجات عزیزان، بُعد اخلاقی و احساسی داستان را تقویت میکند و همذاتپنداری را افزایش میدهد. استفاده از مکانهای محدود فیلمبرداری در محدوده سکوی نفتی و بخشی از اقیانوس، حس انزوا و خطر را به شکلی مؤثر القا میکند. روایت تقابل انسان با طبیعت وحشی، مضمون نقش بزرگ تلاش و اراده انسان برای ادامه بقا را به نمایش میگذارد. شخصیتپردازی پل بهعنوان فردی مسئول و متعهد، به داستان عمق اخلاقی میبخشد. ترکیب عنصر علمی - صنعتی با تهدیدی بسیار مهیب مانند ابرکوسه، جذابیت ژانری اثر را دوچندان میکند. همچنین ضرباهنگ مناسب روایت و پیشبرد تدریجی بحران، انسجام داستانی قابل قبولی به فیلم میدهد.