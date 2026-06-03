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با برگزاری جلسه هم اندیشی کمیته لیگ برتر تکواندو، ضمن توافق بر پایان رقابتها در سال ۱۴۰۴، سکونشینان دو گروه بانوان و آقایان معرفی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جلسه هم اندیشی کمیته لیگ در خصوص ادامه یا به پایان رسیدن رقابتهای لیگ برتر بزرگسالان در دو گروه بانوان و آقایان «جام خلیج فارس و ایراندخت» با حضور هادی افشار سرپرست دبیرکلی فدراسیون، طلعت مرادی سرپرست نایب رئیسی بانوان، مصطفی بابایی مسئول کمیته لیگ و نمایندگان تیمها برگزار شد.
با نظر موفق اکثریت نماینده تیمها در گروه بانوان و آقایان باتوجه به شرایط وعدم امکان برگزاری، پایان رقابتهای لیگ برتر ۱۴۰۴ در ۳ هفته اعلام گردید. به همین منظور در گروه بانوان تیم پارس جنوبی با توجه به اختلاف امتیاز تا پایان دور سوم اول شد؛ آکادمی ویسی دوم و تیمهای ایمن پیشرو و ایران استار به صورت مشترک سوم اعلام شدند
در گروه آقایان باتوجه به اختلاف کم تیم نفت مناطق مرکزی- زاگرس جنوبی و شهرداری ورامین هر دو تیم به صورت مشترک اول شدند. تیم پالایش نفت آبادان به عنوان تیم دوم و تیمهای دانشگاه آزاد اسلامی و مس کرمان به صورت مشترک در رده سوم قرار گرفتند.
همچنین مقرر شد مراسم اهدای کاپ قهرمانی طی هفته آینده برگزار گردد.