به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار گفت: به منظور برگزاری مراسم‌های عید سعید غدیر خم، خیابان قیام از ساعت یک بامداد روز عید به مدت ۲۴ ساعت به روی تردد تمامی وسایل نقلیه مسدود خواهد شد.

وی افزود: همچنین از ساعت ۱۷ روز عید تا پایان مراسم، مسیر‌های منتهی به مجموعه امیرچقماق شامل میدان شهید بهشتی، تقاطع حضرت مهدی (سه‌راه مهدی) و خیابان سلمان در مسیر منتهی به تقاطع شهدا با محدودیت ترافیک مواجه خواهد بود.

رئیس پلیس راهور استان از شهروندان خواست ضمن همکاری با پلیس راهور، از تردد و توقف وسایل نقلیه در مسیر‌های اعلام شده خودداری کرده و از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.