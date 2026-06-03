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رئیس پلیس راهور استان یزد محدودیتهای ترافیکی عید سعید غدیر خم در شهر یزد را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار گفت: به منظور برگزاری مراسمهای عید سعید غدیر خم، خیابان قیام از ساعت یک بامداد روز عید به مدت ۲۴ ساعت به روی تردد تمامی وسایل نقلیه مسدود خواهد شد.
وی افزود: همچنین از ساعت ۱۷ روز عید تا پایان مراسم، مسیرهای منتهی به مجموعه امیرچقماق شامل میدان شهید بهشتی، تقاطع حضرت مهدی (سهراه مهدی) و خیابان سلمان در مسیر منتهی به تقاطع شهدا با محدودیت ترافیک مواجه خواهد بود.
رئیس پلیس راهور استان از شهروندان خواست ضمن همکاری با پلیس راهور، از تردد و توقف وسایل نقلیه در مسیرهای اعلام شده خودداری کرده و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.