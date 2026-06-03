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در استان اردبیل سالانه ۶ مگاوات برق در نیروگاههای خورشیدی تولید و وارد مدار میشود، عددی که با سرمایه گذاری بخش خصوصی و توانیر قرار است تا پایان سال به یکصد مگاوات تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر خصوصا نیروگاههای خورشیدی یکی از راههای حل مشکل ناترازی برق در کشور است.
در حال حاضر در استان اردبیل سالانه ۶ مگاوات برق در نیروگاههای خورشیدی تولید و وارد مدار میشود، عددی که با سرمایه گذاری بخش خصوصی و توانیر قرار است تا پایان سال به یکصد مگاوات تبدیل شود.