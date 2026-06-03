غدیر الهامبخش و هدایتگری برای همه نسلهاست
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با تأکید بر جایگاه والای ولایت در منظومه معرفتی اسلام گفت: غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه یک جریان زنده، الهامبخش و هدایتگر برای همه نسلهاست و ترویج فرهنگ ولایت باید با تقویت اخلاق، مهربانی و برادری در جامعه همراه باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
فرید نجفنیا، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز، با حضور در برنامه «امروز البرز» به تبیین ابعاد معرفتی و اجتماعی واقعه غدیر و مفهوم ولایت پرداخت و با بیان اینکه «ولایت یک سنجش است» با حضور در سیمای البرز اظهار کرد: کسی که بخواهد معنای حقیقی ولایت را درک کند، در حقیقت به مسیر خداشناسی و تقرب الهی وارد میشود. هرکس به این راه نورانی نزدیک شود، پلههای رشد، تعالی و کمال را یکی پس از دیگری طی خواهد کرد.
نجف نیا با اشاره به جایگاه رفیع امیرالمؤمنین حضرت علی علیهالسلام در برنامه امروز البرز افزود: امام علی علیهالسلام ولی خدا و جلوهای از نور خلقت بود و از همین رو پیامبر گرامی اسلام صلیالله علیه و آله احترام و جایگاهی ویژه برای ایشان قائل بودند.سعادتمند واقعی کسی است که در زندگی و حتی در لحظه مرگ، محبت و عشق به حضرت علی علیهالسلام را در دل داشته باشد؛ چرا که این محبت، انسان را در مسیر هدایت، حقطلبی و رستگاری قرار میدهد.
نجفنیا با اشاره به ضرورت بازخوانی پیامهای اجتماعی و فرهنگی غدیر به مجری سیما گفت: اگر بخواهیم در مسیر رویداد بزرگ غدیر حرکت کنیم، یکی از مهمترین قطعات این پازل بزرگ، برادری اهل ایمان در مسیر ولایت حضرت علی علیهالسلام است. جامعه دینی باید بیش از هر زمان دیگری به فضای مهربانی، همافزایی، انسجام و اخوت توجه داشته باشد؛ چرا که حرکت در مسیر ولایت، بدون محبت، همدلی و احترام متقابل، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در پایان حضور در سیمای البرز تأکید کرد: غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه یک جریان زنده، الهامبخش و هدایتگر برای همه نسلهاست و ترویج فرهنگ ولایت باید با تقویت اخلاق، مهربانی و برادری در جامعه همراه باشد.