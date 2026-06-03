مردم ولایت‌مدار شهریار در نود و چهارمین شب حضور حماسی در خیابان‌ها و میادین شهر، بار دیگر وفاداری خود را به راه امامین انقلاب و مقام معظم رهبری ابراز داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نود و چهارمین شب قرار مردم این شهرستان، به صحنه‌ای از تجلی عشق به ولایت و آرمان‌های انقلاب تبدیل شد. مردم شهریار با حضوری گسترده، بار دیگر نشان دادند که در مسیر دفاع از ارزش‌های نظام، استوارتر از گذشته ایستاده‌اند.

در این مراسم، حاضران با تأکید بر لزوم وحدت و تبعیت از امر رهبری، میثاق‌نامه وفاداری خود را قرائت کرده و تداوم مسیر شهدا و امام شهید را تنها راه سعادت ملت دانستند. این تجمع باشکوه، بار دیگر پیوند عمیق و تاریخی مردم شهریار با نهضت اسلامی را به تصویر کشید.