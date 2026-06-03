به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان پس از شکست ناباورانه طلایی پوشان برابر مس شهر بابک از جریمه پنج درصدی بازیکنان این تیم خبر داد.

سید یوسف موسوی سندرونی گفت: بنا به مسئولیتی که بر عهده‌ام دارم و بر حسب وظیفه، بخش عمده قرارداد به بازیکنان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: امسال بهترین البسه و امکانات رفاهی مناسب را برای تیم فراهم کردیم، بنابراین شایسته نیست نتیجه پنج بازی، پنج امتیاز باشد.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان گفت: همچنین در طول فصل، تمامی پرداختی‌ها در جهت روحیهدادن، کاملا به‌موقع بود و شایسته نیست تیم چنین نتایجی کسب کند.

موسوی سندرونی ادامه داد: به دلیل نتایج ضعیف تیم در چند بازی گذشته، پنج درصد از قرارداد تمام بازیکنان کسر خواهد شد.

تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان در هفته بیست‌وهفتم لیگ دسته اول کشور با ۲ گل مغلوب میزبان، مس شهر بابک، شد و صعود این تیم به لیگ برتر، با مشکل و تقریبا غیرممکن شده است.