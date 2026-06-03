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مدیرعامل شرکت بهرهبرداری قطارشهری مشهد از سرویسدهی رایگان متروی مشهد در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱۴ و ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ خبر داد.
داوود همتیان خیاط در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد و دستور شهردار، خدماتدهی خطوط یک، دو و سه قطارشهری مشهد در روزهای پنجشنبه و جمعه، چهاردهم و پانزدهم خرداد ۱۴۰۵ مصادف با عید سعید غذیر خم و سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) و سالروز قیام ۱۵ خرداد، به صورت رایگان و از ساعت ۷ صبح تا ۲۳ خواهد بود.
وی ادامه داد: زائران و مجاوران در روز عید غدیر خم از ساعت ۷ تا ۲۳ برای شرفیابی و عرض تبریک به محضر امام علیبنموسیالرضا (ع) میتوانند از طریق خط ۳ قطار شهری مشهد و از ایستگاه بابالجواد به حرم رضوی مشرف شوند.