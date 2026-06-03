رئیس خانه معدن ایران با تأکید بر نقش راهبردی مس در اقتصاد جهانی، رفع موانع تولید و تأمین پایدار نهاده‌های مورد نیاز این صنعت را پیش‌نیاز بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی کشور دانست و گفت: توسعه اکتشافات، تکمیل زنجیره ارزش و جذب سرمایه‌گذاری می‌تواند مس را به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی در دهه آینده تبدیل کند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمدرضا بهرامن با تأکید بر جایگاه راهبردی مس در اقتصاد آینده جهان، گفت: رفع چالش‌های فعلی صنعت معدن و مس کشور از جمله تأمین ناریه، گازوئیل، انرژی و اسید سولفوریک مورد نیاز واحد‌های لیچینگ(جداسازی مس از سنگ معدن با استفاده از محلول‌های اسیدی) و تولید کاتد مس، پیش‌نیاز جهش تولید است؛ اما در کنار آن باید به‌صورت همزمان توسعه اکتشافات، تکمیل زنجیره ارزش، جذب سرمایه‌گذاری و استقرار استاندارد‌های جهانی ESG (استاندارد‌های محیط‌زیستی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی) در دستور کار قرار گیرد تا ایران بتواند از فرصت تاریخی بازار جهانی مس بهره‌برداری کند.

رئیس خانه معدن ایران، با اشاره به رشد فزاینده تقاضای جهانی برای مس در صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو‌های برقی، زیرساخت‌های انتقال برق و فناوری‌های نوین، اظهار داشت: مس امروز یکی از مهم‌ترین فلزات راهبردی جهان است و ایران با برخورداری از ذخایر ارزشمند، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از بازیگران اثرگذار این بازار را دارد.

وی افزود: البته پیش از هر برنامه توسعه‌ای، باید برخی چالش‌های عملیاتی و زیرساختی صنعت معدن و مس کشور برطرف شود. تأمین پایدار ناریه، گازوئیل، انرژی و اسید سولفوریک از مهم‌ترین نیاز‌های امروز این صنعت است. رفع این موانع می‌تواند ظرفیت‌های معطل‌مانده تولید را فعال کرده و زمینه را برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای فراهم کند.

بهرامن تأکید کرد: پس از حل این چالش‌های کلیدی، باید به‌طور همزمان چند محور راهبردی دنبال شود؛ توسعه اکتشافات، افزایش ذخایر قطعی، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صنایع پایین‌دستی، جذب سرمایه‌گذاری، نوسازی تجهیزات و حرکت به سمت تولید مسئولانه و کم‌کربن. موفقیت صنعت مس در گرو پیشبرد همزمان این سیاست‌هاست.

رئیس خانه معدن ایران با اشاره به تغییر معیار‌های جهانی ارزیابی طرح‌های معدنی، گفت: امروز دیگر صرفاً میزان ذخیره یا حجم تولید، تعیین‌کننده نیست. سرمایه‌گذاران، بانک‌ها، خریداران بین‌المللی و حتی دولت‌ها پیش از هر تصمیمی چند سؤال اساسی را مطرح می‌کنند؛ آیا مصرف آب و انرژی پروژه در سطح قابل قبول است؟ آیا فعالیت معدنی کمترین آسیب را به محیط زیست وارد می‌کند؟ آیا حقوق جوامع محلی و نیروی کار رعایت می‌شود؟ آیا ساختار مدیریتی و مالی پروژه شفاف است؟ و آیا زنجیره تأمین آن قابلیت ردیابی و اعتمادپذیری دارد؟

وی افزود: مجموع این شاخص‌ها در قالب استاندارد‌های ESG تعریف می‌شود و امروز به یکی از مهم‌ترین معیار‌های جذب سرمایه و حضور در بازار‌های جهانی تبدیل شده است.

نایب رئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع پایین‌دستی خاطرنشان کرد: آینده صنعت مس ایران در صادرات مواد خام خلاصه نمی‌شود. باید با توسعه واحد‌های فرآوری، تولید کاتد، صنایع سیم و کابل، تجهیزات الکتریکی و سایر محصولات با ارزش‌افزوده بالا، سهم بیشتری از ثروت این زنجیره در داخل کشور ایجاد شود.

وی همچنین با اشاره به روند‌های جدید تجارت جهانی افزود: امروز بسیاری از کشور‌ها و خریداران بزرگ جهانی به سمت اعمال استاندارد‌های کربنی حرکت کرده‌اند. در گذشته خریدار می‌پرسید هر تن مس چند دلار قیمت دارد؛ اما اکنون می‌پرسد این مس با چه میزان انتشار کربن تولید شده است. این تغییر نگاه نشان می‌دهد که تولید کم‌کربن و مسئولانه، شرط حضور در بازار‌های جهانی است.

نایب رئیس اتاق ایران در پایان تأکید کرد: اگر بتوانیم چالش‌های فعلی تولید را برطرف کرده و همزمان اکتشاف، توسعه صنایع پایین‌دستی، اصلاح سیاست‌های تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و استقرار استاندارد‌های ESG را پیش ببریم، صنعت مس می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی، اشتغال، ارزآوری و توسعه صنعتی کشور در دهه آینده تبدیل شود.