در نود و چهارمین شب از شهادت رهبر انقلاب، میدان مرکزی شهرستان اسلامشهر به میعادگاه مردمی ولایت‌مدار تبدیل شد که با حضور پرشور خود، نماد استقامت و تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب و مقام معظم رهبری را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان اسلامشهر در شب نود و چهارم، شاهد تجمعی باشکوه و حماسی بود؛ شبی که مردم این دیار، با حضور در میادین شهر، بار دیگر پیوند عمیق خود را با گفتمان انقلاب اسلامی و محوریت ولایت به اثبات رساندند.

حاضران در این مراسم، با سر دادن شعارهای انقلابی، بر لزوم بصیرت و اطاعت محض از رهنمودهای حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای تأکید کردند. این حضور گسترده، نشان‌دهنده تزلزل‌ناپذیری مردم اسلامشهر در مسیر صیانت از ارزش‌های نظام و بیعت دوباره با آرمان‌های شهید رهبر بود.