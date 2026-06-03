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تدوین برنامه مدیریتی متناسب با ویژگیهای پناهگاه حیات وحش سمسکنده ضروری دانسته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمادر نشست بررسی طرح مدیریت جامع پناهگاه حیات وحش سمسکنده، بر ضرورت تدوین و اجرای برنامهای متناسب با ویژگیهای اکولوژیک، اجتماعی و مدیریتی این منطقه تأکید شد.
پناهگاه حیات وحش سمسکنده در شهرستان ساری استان مازندران واقع شده و به دلیل برخورداری از جنگلهای هیرکانی، تنوع زیستی ارزشمند و نقش مهم در حفاظت از گونههای مختلف گیاهی و جانوری، از مناطق شاخص تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به شمار میرود.
قرارگیری این منطقه در مجاورت سکونتگاههای انسانی، سمسکنده را به نمونهای مهم از تعامل میان حفاظت از طبیعت و مشارکت جوامع محلی در صیانت از منابع طبیعی تبدیل کرده است.
در پایان این نشست، حاضران با بررسی ابعاد مختلف طرح مدیریت جامع پناهگاه حیات وحش سمسکنده، بر لزوم اجرای برنامههای حفاظتی مبتنی بر ظرفیتهای زیستمحیطی و نیازهای مدیریتی منطقه تأکید کردند.