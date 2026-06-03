اسلام جاهدی قایقران هرمزگانی از فردا (۱۴ خرداد) رقابت خود را در مسابقات پاراکانو قهرمانی آسیا و نخستین مرحله انتخابی پارالمپیک لس آنجلس به میزبانی قزاقستان آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، قایقران هرمزگانی که با حمایت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس عازم این پیکار‌ها شده است از فردا در دو ماده ۲۰۰ و ۵۰۰ متر کلاس VL۲ پاراکانو قهرمانی آسیا با حریفان قدرتمند خود رقابت می‌کند.

جاهدی که یکی از چهره‌های شاخص رشته خود در آسیا و جهان است، امید نخست کاروان ایران برای دستیابی به کسب دو‌مدال خوش رنگ طلا بحساب می‌آید.

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مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا به مدت چهار روز به میزبانی کشور قزاقستان برگزار می‌شود.