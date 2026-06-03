مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان از امضای سه تفاهم‌نامه جدید مدرسه‌سازی با مشارکت خیران و گروه‌های جهادی در مناطق کم‌برخوردار استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان از امضای سه تفاهم‌نامه جدید مدرسه‌سازی با مشارکت خیران و گروه‌های جهادی در مناطق کم‌برخوردار استان خبر داد، تفاهم‌نامه‌هایی که برای احداث و تکمیل فضا‌های آموزشی در شهرستان‌های لار و خاش منعقد شده‌اند.

میثم لک‌زایی افزود: با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزشی سیستان و بلوچستان و با بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند خیران مدرسه‌ساز و گروه‌های جهادی سه تفاهم‌نامه جدید برای احداث و تکمیل فضا‌های آموزشی در شهرستان‌های لار و خاش به امضا رسید.

وی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها طرح تکمیل مدرسه ۶ کلاسه روستای چاه رحمان لار در منطقه نصرت‌آباد با زیربنای ۴۴۰ متر مربع، به همت خیر ارجمند جامعه یاوری فرهنگی اجرا و تکمیل خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان ادامه داد: همچنین احداث یک مدرسه سه کلاسه در روستای همت‌آباد شکاری شهرستان خاش با زیربنای ۱۰۰ متر مربع به همت خانواده نیک‌اندیش فراهانی و با پیگیری و همراهی گروه جهادی آل‌یاسین در دستورکار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در سومین تفاهم‌نامه نیز احداث یک مدرسه سه کلاسه دیگر در روستای همت‌آباد شکاری خاش با زیربنای ۱۱۰ متر مربع با مشارکت آقای حبیبی و پیگیری گروه جهادی آل‌یاسین اجرایی خواهد شد.

لک‌زایی با قدردانی از نگاه ویژه رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به توسعه فضا‌های آموزشی در سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان دولت، خیران مدرسه‌ساز و گروه‌های جهادی زمینه‌ساز شتاب‌بخشی به نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان شده و نتایج ارزشمند آن در آینده‌ای نزدیک در مناطق کمتر برخوردار نمایان خواهد شد.