به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در حکمی با قدردانی از تلاش‌های امیر فرشاد تفکری بافقی در مدت تصدی پست ریاست هیئت فوتبال استان یزد، با استعفای وی موافقت کرد و مهدی دستجردی نایب رئیس این هیئت را به عنوان سرپرست هیئت فوتبال استان یزد منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است: جناب آقای مهدی دستجردی؛ احتراما به استناد بند ۱۱ ماده ۲۴ اساسنامه هیأت فوتبال استان‌ها و با توجه به تجربیات و تخصص ارزشمند شما به عنوان نایب رئیس هیأت فوتبال آن استان، ضمن تقدیر از خدمات ارزشمند جناب آقای امیر فرشاد تفکری بافقی و آرزوی موفقیت در پست جدید، بدینوسیله جنابعالی به عنوان سرپرست هیأت فوتبال استان یزد منصوب می‌شوید.

شایسته است برابر با اساسنامه و مقررات جاری فدراسیون و با هماهنگی کمیته امور استان‌ها، حداکثر ظرف مدت شش ماه انتخابات هیئت فوتبال استان یزد را برگزار نموده و گزارش مربوطه را ارسال فرمایید.