به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این شرکت موفق به ساخت دستگاه کنترل و پایش مشعل یونی گاز شده و محصولی که افزایش بهره وری و کاهش آلایندگی را بویژه در صنایع به همراه دارد.

این فناوری با اندازه‌گیری غلظت یون‌هایی که در شعله تشکیل می‌شود، آلاینده‌های دودکش را رصد و سپس شعله مشعل را بهینه می‌کند.

این شرکت دانش بنیان تا کنون ۲ هزار قطعه از این محصول را تولید و هزار و ۸۰۰ عدد از آن را به فروش رسانده است و همچنین بصورت غیر مستقیم ۱۵۰ عدد از این محصول را به کشور‌های ارمنستان، ترکمنستان و تاجیکستان صادر کرده است.