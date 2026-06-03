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شرکتی دانش بنیان در بجنورد برای صرفه جویی در مصرف گاز، محصولی با چند کاربرد تولید کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این شرکت موفق به ساخت دستگاه کنترل و پایش مشعل یونی گاز شده و محصولی که افزایش بهره وری و کاهش آلایندگی را بویژه در صنایع به همراه دارد.
این فناوری با اندازهگیری غلظت یونهایی که در شعله تشکیل میشود، آلایندههای دودکش را رصد و سپس شعله مشعل را بهینه میکند.
این شرکت دانش بنیان تا کنون ۲ هزار قطعه از این محصول را تولید و هزار و ۸۰۰ عدد از آن را به فروش رسانده است و همچنین بصورت غیر مستقیم ۱۵۰ عدد از این محصول را به کشورهای ارمنستان، ترکمنستان و تاجیکستان صادر کرده است.